Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban

El Gordo de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en la localidad de Villamanín (León) con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas de la localidad. Esta alegría se ha tornado ahora en adversidad, ya que 50 papeletas vendidas en participaciones de cinco euros no están respaldadas por los diez décimos correspondientes, según informa Efe.

La situación ha provocado que de los cerca de 35 millones de euros que correspondían a las papeletas agraciadas falten cuatro millones, lo que pone en peligro el cobro del premio y que ha sembrado de incertidumbre entre los premiados. Se trata de un error debido a que se imprimieron más participaciones que las que correspondían a los décimos adquiridos en la administración de loterías de la cercana localidad de La Pola de Gordón, según fuentes de la comisión de fiestas de Villamanín.

Las participaciones eran de cinco euros, con cuatro de ellos destinados al comprador (80.000 euros) y uno de donativo para las fiestas (20.000 euros), y solo pueden ser abonados por la comisión de fiestas que los adquirió los décimos.

Recaudar fondos

Para solventar la decisión y ser lo más transparentes posibles, la comisión de fiestas ha convocado en el Ayuntamiento de Villamanín a los portadores de las participaciones ganadoras del gordo con el objetivo de identificarlos, y dejar claro que no ha habido ninguna mala intención. El objetivo era recaudar fondos para financiar las fiestas patronales.

Fuentes de la comisión han explicado que, tras consultar con profesionales del derecho, la solución que se va a plantear es que se retraigan cerca de 5.000 euros del premio de 80.000 euros de cada participación con el objetivo de que todo el mundo pueda cobrar.

La propuesta se someterá a votación, aunque algunos portadores de las participaciones agraciadas han trasladado su intención de acudir a los tribunales, haciendo responsables de la situación a los cerca de 10 integrantes, muchos de ellos jóvenes, de la comisión de fiestas.