La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia y Protección Civil emite un Es-Alert a toda la provincia

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se están cumpliendo y las tormentas están descargando con mucha fuerza en Alicante y Valencia, donde se dan ya acumulados de agua de más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos. La Aemet ha activado a primera hora de la tarde el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia: las comarcas de la Ribera y la Safor están siendo, de momento, la más golpeadas por las precipitaciones. Se esperan acumulados que pueden superar los 180 litros por metro cuadrado en doce horas o menos.

La máxima alerta meteorológica estará vigente hasta las ocho de la tarde. Las autoridades piden mucha precaución y alejarse de zonas inundables, así como evitar desplazamientos innecesarios. Pasadas las 15.30 horas, Emergencias ha enviado un Es-Alert a todos los vecinos del área afectada por este aviso rojo. En el mensaje, en el que se alerta de posibles inundaciones, se pide a la población que, en caso de estar en zonas susceptibles de ser anegadas por el agua, se busquen lugares altos en los que refugiarse.

Poco después, cerca de las 17.45 horas, Protección Civil lanzaba el mensaje de alerta Es-Alert a toda la provincia de Valencia. Está cayendo mucha agua y no hay que olvidar que este domingo es una jornada de regreso a casa para muchos valencianos después de pasar fuera las fiestas navideñas fuera.

Mensaje enviado hoy por Emergencias a los vecinos de las zonas afectadas por el aviso rojo de lluvias. / M. B.

Precipitaciones intensas y granizo

Las lluvias, que caen con fuerza torrencial en algunos puntos, llegan acompañadas en ocasiones de granizadas de piedra menuda, tan pequeña que a veces se confunde con la nieve, aunque se trata de hielo. Una de estas tormentas con granizo ha caído esta mañana entre la Safor y la Ribera Alta, dejando el paisaje teñido de blanco. A primera hora de la tarde, la situación se ha repetido en Alginet, Montserrat y Torrent, entre otros puntos.

Lo peor en Valencia se esperaba a partir del mediodía en el interior y el prelitoral de la provincia. Y así está siendo. Precisamente por los puntos en los que se espera más agua es por lo que la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que "se pueden producir crecidas de barrancos y ramblas", por lo que pide "mucha atención y precaución en las próximas horas" en todo el territorio.

El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también han solicitado extremar las precauciones y evitar los desplamientos que no sean estrictamente necesarios. De momento ya se han constatado algunos desbordamientos en la provincia de Alicante y zonas anegadas, como un tramo de la A-7 donde ya se trabajaba para achicar el agua.

"Tormentas persistentes"

Aunque llueve poco en el litoral de Valencia, la Aemet avisa de que sí lo está haciendo en las sierras de la zona prelitoral y que se están registrando "tormentas persistentes". Esta situación, cuya intensidad afortunadamente "no es como en grandes temporales de otoño", puede aún así "producir crecidas de barrancos y ramblas", por lo que se pide atención.

Y es que en lo que llevamos de día y en las próximas horas "se esperan acumulados de lluvia muy importantes" que podrían dejar "impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces" en Valencia.