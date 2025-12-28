Tormentas en Valencia que se regeneran continuamente sobre las mismas zonas, el gran peligro de este domingo

Las lluvias torrenciales que están descargando este domingo sobre la provincia de Valencia y que han llevado a la Aemet a activar el aviso rojo por precipitaciones y a Protección Civil a enviar un Es-Alert a toda la provincia, están teniendo un peligro añadido además de las fuertes precipitaciones que caen al paso de las tormentas.

Este riesgo es, precisamente, lo que está generando los mayores acumulados de agua y lo que provoca que en numerosos puntos, especialmente de la Ribera Alta, se hayan registrado ya cantidades estratosféricas de agua. Y es que hay municipios que ya superan con creces los 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas.

Es el caso de l'Alcúdia, donde las alcantarillas no han sido suficientes para desagüar la gran cantidad de lluvia que cae desde primerísima hora de la tarde. El temporal ha ocasionado el desplome del tejado de una casa y varias evacuaciones de vecinos en las zonas más bajas de la localidad.

Tormentas que se regeneran

La mayor adversidad a la que ahora mismo se enfrenta Valencia es la situación de las tormentas, que descargan lluvia sin cesar y en muchos casos incluso granizo menudo. Pero lo peor no es eso, sino que permanecen sobre un mismo punto durante mucho tiempo, lo que incrementa notablemente las cantidades de agua que deja en una zona concreta.

Según el portal de aficionados a la meteorología ValènciaWeather, "el peligro es extremo" y el tren convectivo de tormentas supone un riesgo en algunos puntos debido a que "las tormentas se regeneran continuamente sobre las mismas zonas, descargando con mucha intensidad".

Esto ha llevado a las autoridades a mantenerse vigilantes sobre la evolución del caudal de barrancos, cauces y ramblas, así como sobre el agua que discurre por ríos como el Magro, que se había desbordado en varios puntos a la altura de Real.

En Rafelguaraf, la situación también era complicada esta tarde debido a la crecida del barranco de Barxeta.