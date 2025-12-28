Temporal
Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
Las precipitaciones han descargado con mucha fuerza especialmente en la Ribera Alta y la Safor
Marga Vázquez
Las tormentas descargan con mucha intensidad en Valencia y en algunos puntos han provocado inundaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por fuertes precipitaciones en el litoral sur de la provincia hasta las ocho de la tarde de este domingo 28 de diciembre.
Mientras, Protección Civil ha enviado un ES-Alert a toda la provincia de Valencia para avisar a la población de posibles inundaciones y recomendar que se alejen de cauces, barrancos, ríos y zonas inundables.
La lluvia está siendo muy fuerte, con intensidad torrencial en muchos puntos. Uno de los principales problemas es que las tormentas se regeneran continuamente sobre las mismas zonas y, por tanto, dejan muchísima agua allí donde se quedan estáticas.
En algunos lugares de la Ribera Alta y la Safor se superan ya los 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas.
Municipios donde ha llovido más
Según los datos que maneja l'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los municipios de Valencia donde ha caído más agua hoy son los siguientes:
- Guadassuar 219,0 l/m2
- Simat de la Valldigna 208,8 l/m2
- Barxeta 196,0 l/m2
- Rafelguaraf 190,0 l/m2
- Carcaixent 187,8 l/m2
- Alzira 174,6 l/m2
- La Pobla Llarga 165,9 l/m2
- Algemesí 157,7 l/m2
- Carlet 152,9 l/m2
- La Barraca d'Aigües Vives 117,8 l/m2
- L'Énova 103,9 l/m2
- l'Alcúdia 103,0 l/m2
- Real 101,4 l/m2
- Colectivos entregan firmas para exigir al Ayuntamiento de Badajoz soluciones urgentes para las personas sin hogar
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- El Puente Real de Badajoz cumple 31 años: curiosidades de uno de los símbolos de la ciudad
- Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»
- El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz se 'atasca' a la hora de proponer proyectos
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal
- Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria