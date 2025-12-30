El riesgo de desastres naturales y extremos climáticos se multiplica hasta por diez en una década

Lluvias torrenciales ha habido desde siempre. Igual que inundaciones, incendios y huracanes. Pero lo que antaño ocurría cada diez, veinte o cincuenta años ahora se ha convertido en la nueva 'normalidad climática' de un planeta inmerso en el caos de los elementos. Según desvela un informe de la plataforma 'World Weather Attribution', hay desastres naturales y extremos naturales que son ahora hasta diez veces más probables que hace tan solo una década. Los expertos advierten de que el avance del cambio climático ha hecho que el riesgo de incendios se multiplique exponencialmente desde España hasta California, que las tormentas adquieran un carácter cada vez más extremo desde Europa hasta Sri Lanka y Pakistán y que, en general, todos los rincones del globo estén expuestos a un cúmulo de riesgos impensable hace tan solo unos años.

En 2025, el planeta ha sufrido al menos 157 eventos climáticos extremos que han impactado gravemente en la población. Entre estos destacan al menos medio centenar de inundaciones de gran magnitud, unas 50 olas de calor extremo, casi 40 tormentas de elevada intensidad y una decena de incendios forestales de nueva generación. Según indica el análisis publicado este martes, de la veintena de eventos más graves registrados en el último año hay al menos 17 que se volvieron "más graves o más probables debido al cambio climático". Sobre todo en el caso de las inundaciones, que ahora se han vuelto no solo más frecuentes sino más peligrosas y devastadoras.

"La gravedad de la crisis climática es más clara que nunca y por eso mismo es esencial reducir las emisiones de combustibles fósiles" Theodor Keeping — Científico

El planeta ha vivido un auge de extremos climáticos justo en un momento en que, tal y como denuncia Theodore Keeping, investigador del Imperial College de Londres, estamos viviendo "un retroceso en la acción climática", como es el caso de las directrices negacionistas de Donald Trump en Estados Unidos. "La gravedad de la crisis climática es más clara que nunca y por eso mismo es esencial reducir las emisiones de combustibles fósiles y ayudar a los más vulnerables a prepararse ante esta nueva era de condiciones climáticas extremas y peligrosas", afirma el especialista. "Cada año, los riesgos del cambio climático se vuelven menos hipotéticos y más brutalmente reales. Por eso debemos pasar a la acción", añade Friederike Otto, profesora de ciencia climática en el Centre for Environmental Policy y coautora de este trabajo.

Fenómenos más destructivos

Los análisis apuntan a que los ciclones tropicales y las tormentas de carácter torrencial se han convertido en los desastres naturales más mortíferos del planeta. Este año, sin ir más lejos, se estima que la sucesión de varias tormentas simultáneas en Asia y el Sudeste Asiático causaron más de 1.700 muertes y daños multimillonarios en la zona. Y poco después, en la otra punta del planeta, el paso del huracán Melissa en Jamaica dejó un rastro de destrucción y casi medio centenar de víctimas mortales.

Según relatan los expertos, en estos casos se ha podido demostrar de forma empírica que el cambio climático ha intensificado tanto la probabilidad como la gravedad de estos fenómenos, aumentando desde las lluvias extremas y los vientos destructivos hasta el potencial de estos eventos de causar estragos en los territorios afectados.

Los ciclones tropicales y las tormentas de carácter torrencial se han convertido en los desastres naturales más mortíferos del planeta

Otro ejemplo paradigmático es el caso de los incendios. "Aunque el origen de estos fuegos puede estar relacionado con la actividad humana o accidentes naturales como la caída de rayos, sabemos que las condiciones cálidas, secas y ventosas impulsadas por el cambio climático están incrementando la probabilidad de que se produzcan incendios grandes y destructivos", resume el análisis. Los modelos apuntan a que la temporada de récord de fuegos forestales que se vivió el pasado verano en España fue hasta 40 veces más probables que hace unas décadas debido a las condiciones extremas aupadas por la crisis climática. Lo mismo ocurrió en Los Ángeles, donde los incendios del pasado enero fueron hasta un 35% más probables debido al calor extremo, la sequía y el patrón de vientos alterado por el caos climático.

Límites de la adaptación

La comunidad científica alerta de que este aumento de desastres naturales está llevando a muchas comunidades al "límite de adaptación" ya que, aunque son muchos los daños que aún pueden mitigarse con preparación y sistemas de alerta temprana, cada vez son más los eventos extremos como huracanes intensos, incendios forestales gigantes y olas de calor sin precedentes que "superan la capacidad de respuesta de comunidades y gobiernos". "Incluso en lugares con altos niveles de preparación, la magnitud y frecuencia crecientes de estos desastres muestran que la adaptación por sí sola no es suficiente y que la reducción rápida de emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo indispensable para evitar impactos aún peores", concluye el informe, firmado por una decena de científicos de prestigio internacional.

"No podemos evitar que las olas de calor vayan en aumento, pero sí que podemos, y debemos, adaptarnos anticipadamente a los impactos negativos del cambio climático" Víctor Resco de Dios — Científico

Expertos como Víctor Resco de Dios, de la Universidad de Lleida, definen estos datos como "espeluznantes". "El cambio climático está aquí para quedarse y lo que estamos viendo estos años es apenas el principio. No podemos evitar que las olas de calor vayan en aumento, pero sí que podemos, y debemos, adaptarnos anticipadamente a los impactos negativos del cambio climático", comenta el especialista en declaraciones al Science Media Centre España. En esta misma línea se pronuncia Ernesto Rodríguez Camino, presidente de la Asociación Meteorológica Española, quien afirma que "vivimos ya en un clima profundamente alterado" y que "Frente a todo ello, la única vía realista para evitar consecuencias catastróficas e irreversibles del cambio climático es reducir rápidamente las emisiones a la vez que se fortalecen de forma simultánea la adaptación, la ciencia y la equidad global".

Suscríbete para seguir leyendo