La menor rescatada en Indonesia a Santi, buzo voluntario español: "Si están muertos no pasa nada. Pero yo los quiero conmigo, por favor"

Una de las situaciones más duras de su vida. Así define Santi Tinoco, buceador sevillano residente en Indonesia, los últimos días tras el naufriagio del barco con una familia valenciana a bordo. Tinoco se enteró de la noticia a través de un grupo de WhatsApp y, en un primer momento, no le dio demasiada importancia. "El primer mensaje solo hablaba de un barco accidentado, no daban más detalles, y eso no es raro aquí. Puede ser cualquier cosa, hasta que se quede sin combustible", explica. Es habitual que acudan a ayudar otros barcos que están por la zona, y no era su caso. Pero todo cambió cuando entró el segundo mensaje. "Era un texto en indonesio en el que pude entender las palabras "familia española", y en ese momento me alarmé", recuerda.

"Seguí atento al móvil y de repente pusieron que había dos supervivientes de una familia de seis, que eran cuatro niños y dos adultos, que habían sobrevivido la madre y una hija pequeña. Decían que las habían rescatado del mar, que las tenían en un barco y que las iban a llevar a puerto en cuanto pudieran", cuenta el buceador. En ese momento avisó de que él podía hacer de interlocutor si hacía falta y, acto seguido, puso rumbo al puerto de Labuan Bajo.

Una cara "conocida"

Santi llegó al puerto poco después de que lo hicieran Andrea y su hija tras ser rescatadas. "Yo empecé a pensar que claro, esa madre y esa niña después de esa situación tan traumática, las van a traer al puerto y no van a ver a ninguna cara conocida ni encontrar a nadie que les diera explicaciones". Al llegar al hotel, encontró a una madre "muy nerviosa" y a una niña en estado de shock, "inexpresiva total, con cara de no estar entendiendo absolutamente nada y muy callada", recuerda. Pero para ellas fue un salvavidas. "Al verlas, la primera conexión fue muy buena, pues ella -la madre- ve una cara española, alguien que le habla su idioma y que se está preocupando".

Tal y como cuenta, Tinoco estuvo desde ese momento tratando de ayudarlas en todo lo posible, desde comprarles ropa -perdieron todas sus pertenencias en el barco- y dejarles un móvil con el que hablar con su familia en València, hasta sacarlas a cenar y organizarles planes tranquilos para que pudieran desconectar de la tragedia por momentos. Esto, sin duda, fue de gran ayuda para la pequeña: "La madre estaba todo el rato muy alterada con el teléfono. Entonces yo cogía a la niña, dábamos un paseo, nos poníamos a pintar... ella en esos momentos salía de la espiral de dolor y hasta se reía", cuenta.

De hecho, fue Santi quien acompañó a la pequeña al aeropuerto para su regreso a España. Coincidía con el momento en el que se encontró el cadáver de una de sus hermanas y, como la madre tuvo que quedarse en la isla, él se fue con la menor. Antes de irse, la niña le pidió que por favor encontrase a su familia. "Me decía: 'Si están muertos no pasa nada. Pero yo los quiero conmigo por favor', y eso era como un agobio que me entraba por dentro. Es que ojalá esté en mi mano conseguir eso".

Dormir 2 o 3 horas

"A nivel personal estoy agotado física y mentalmente, pero que la prioridad es la familia, está clarísimo", sostiene el sevillano. Y es que él no ha aparcado su actividad profesional en su escuela de buceo en Komodo. Hace malabares para poder llegar a todo. "Probablemente sea de las situaciones más duras e intensas que yo haya vivido en mi vida. Estoy durmiendo una media de dos o tres horas y a eso pues bueno, le tiene que sumar que nosotros tenemos aquí un centro de buceo y el centro de buceo sigue abierto", explica.

Búsqueda sin frutos

Además de servir de apoyo a la familia, Santi es buzo voluntario en la búsqueda de los desaparecidos. Si bien los primeros días su papel era más importante en superficie, acompañando a Andrea y a su hija, ahora se ve más útil bajo el agua. "Al final los buceadores voluntarios van cuando pueden, y mañana al ser 1 de enero iban a ser menos, por lo que me sumaré al operativo", explica.

La zona de búsqueda se ha ampliado y los medios se han multiplicado, pero aún así Santi asume que va a ser complicado. "No ha habido muchas novedades en el último día y medio", señala. "Es una zona difícil, con muchas corrientes y en la que habitualmente no se bucea". Además, según explica, las fuertes corrientes del punto en el que ocurrió el accidente pueden haber movido los restos hasta kilómetros de distancia. "La familia ha hecho mucho énfasis en la seguridad de los buceadores", sostiene. "Ni siquiera somos un cuerpo de élite o un cuerpo. Nosotros somos buceadores recreativos que estamos poniendo nuestro equipo de buceo y nuestro dinero para la gasolina por ayudar. Lo que no se puede es tampoco exponer a un riesgo elevado, porque porque de verdad que son aguas complejas". "Es una zona difícil, pero quiero tener fé, ojalá poder traer tranquilidad a la familia", sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo