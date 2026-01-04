Borrasca Francis en Málaga: bajan las crecidas tras las lluvias históricas y desbordamientos del domingo

Pasó la alerta roja por lluvias en Málaga, pero los principales ríos de la provincia siguen con caudales muy altos. La noche ha sido compleja en zonas de Tolox, Guaro y Cártama, con desbordamientos que han afectado a zonas habitadas. Hubo 30 personas evacuadas en la Estación de Cártama y la recomendaciones para salir a otras zonas o irse a pisos altos en Campanillas, en concreto en Santa Águeda y Santa Amalia, donde el Ayuntamiento de Málaga desplegó efectivos de la Policía Local, bomberos y Protección Civil.

El Río Grande, a su paso por Las Millanas, en Tolox, que ha estado en alerta roja y naranja durante más de 24 horas, es el único que tiene el caudal por encima de los límites habituales y presenta desde las 17.00 horas alerta amarilla, aunque su cauce ya se ha estabilizado tras el paso del temporal. Ha estado en aviso rojo por superar su capacidad máxima , desde las 14.00 horas de este domingo hasta las 11.00 horas de este lunes, lo que supone 21 horas desbordado e incontrolado. Desde esa hora, comenzó a rebajar centímetros hasta que tres horas después bajó del metro y medio y su alerta pasó a ser amarilla. El caudal, que ahora es de 1,47 metros, ha llegado a alcanzar los 2,98 metros de altura a las 21.00 horas de la pasada noche. Esta marca muestra una crecida histórica en el río y que supera cualquier registro anterior, ya que su cota histórica estaba en 2,81 metros en 2018, según datos de la Red Hidrosur.

Este río mantiene una tendencia de bajada constante del caudal desde las 22.00 horas, aunque de forma muy lenta. Desde esa hora ha bajado poco más de un metro la altura del agua (1,19 metros), pero todavía tiene que bajar otro medio metro para volver a niveles normales y desactivar el aviso amarillo que tieen actualmente.

La gran cantidad de lluvia caída en Tolox, Monda y alrededores durante todo el domingo han sido demasiado para el cauce de este río, que además es uno de los culpables de la crecida del Guadalhorce, al ser uno de sus principales afluentes. Actualmente lleva 68 metros cúbicos de agua al segundo, que desaguan en el Guadalhorce

El Río Guadalhorce y el Turón vuelven a la normalidad

El Guadalhorce ha bajada su caudal y ya circula a niveles normales. El domingo casi estuvo a punto de superar el máximo histórico de crecida de hace poco más de una semana, cuando alcanzó los 5,78 metros de altura. En este caso, rondó los 5,64 metros a la una de la madrugada de este lunes, estando nueve horas (desde las 20.00 horas del domingo a 5.00 horas de la madrugada del lunes) en alerta roja al superar su capacidad máxima, según datos de la Red Hidrosur .

Impresionan las imágenes del agua pasando por encima del puente de hierro de la Estación de Cártama, que ha pasado una mala noche con inundaciones por la crecida del Guadalhorce. Estas inundaciones han afectado a el entorno de la Estación y al núcleo de Doña Ana, también de Cártama.

Aunque ha bajado el caudal de forma significativa y a las 11.00 horas de este lunes se encuentra ya a niveles normales. En apenas tres horas bajó la altura del caudal, de 3,37 a 2,10 metros, desactivándose la alerta a las 11.00 horas.

El río Guadalhorce a su paso por Bobadilla tuvo un pico de aumento de caudal que lo llevó a alerta amarilla a las 8.00 horas de este lunes, después de que en ese punto se apreciase un incremento constante del caudal durante toda la noche. No obstante, desde las 11.00 horas de este lunes se ve una bajada constante del agua que lleva el río en este punto.

El río Turón también ha vuelto a niveles normales, también desde las 11.00 horas. Este cauce rozó la alerta roja sobre las 22.00 horas de ayer, alcanzando 2,5 metros de altura, pero desde entonces no ha parado de bajar, según datos de la Red Hidrosur .

Carreteras cortadas

En Málaga están cortadas las carreteras A-7057, en Estación; la MA-3304, en Alhaurín el Grande; la MA-5401, en Casarabonela; y la MA-5403, Ardales.

Esta noche tambieén se ha cortado la carretera MA-8301, de Estepona a Jubrique, en la Serranía de Ronda, por un desprendimiento de tierras que ocupaba toda la calzada. El equipo de conservación está trabajando en su retirada y ya se ha dado paso por un carril.

También se cortó la MA-8401, a Cortes de la Frontera, por la caída de un pino, que ya ha sido retirado.

Se desactiva la alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado a las 23.59 horas de este domingo el aviso rojo por lluvias torrenciales en la provincia de Málaga, que ha estado vigente durante casi diez horas, y afronta la madrugada de este lunes con la vista puesta en los ríos crecidos por las intensas precipitaciones.

La borrasca Francis se desplaza hacia el Este de Andalucía y tendrá este lunes en aviso amarillo a varias zonas de las provincias de Almería y Granada por lluvia y nieve.

Las lluvias torrenciales han dejado casi 300 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas en Jimena de la Frontera (Cádiz) y registros que se acercan a los 200 litros en puntos de la provincia de Málaga, como Tolox, o en Monda, donde se recogieron unos 290 litros por metro cuadrado con 24 horas de lluvias ininterrumpidas.

Incidencias por la lluvia

De hecho, las fuertes lluvias en Monda provocaron el colapso parcial de un muro de contención en la calle Marbella del municipio de Monda. El suceso movilizó a la dotación de Coín del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB Málaga), que intervino tras la cesión del muro perteneciente a un edificio de planta baja más dos alturas y garaje bajo rasante.

Siguen, pese a todo, también desalojadas la treintena de personas desalojadas de Cártama. En este municipio, la EMA Infoca ha desplegado un técnico de Operaciones con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas para tareas de adecuación en vía pública y otros inmuebles.

La provincia de Málaga registró 216 incidencias por la lluvia, relacionadas con anegaciones, incidencias en la red principal y secundaria de carreteras, rescates y salvamentos, así como anomalías en servicios básicos fundamentalmente.

Entre las incidencias más relevantes destacan la inundación del colegio Santo Tomás de Aquino, en calle del mismo nombre de Estepona y el derrumbamiento de un puente del Río Grande por desbordamiento en Coín.

También en la provincia de Málaga, se produjo el desbordamiento de Rio Manilva , en la población del mismo nombre. Quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares, y Policía Local cortó los accesos a la zona. En Ojén tuvo lugar un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que ha quedado inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

Actuaciones en Málaga capital

El Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) quedó constituido a las 18.00 horas con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como consecuencia de la borrasca Francis, estuvo compuesto por 106 efectivos de la Policía Local, 53 de Bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil.

La vigilancia se reforzó en Santa Amalia y Santa Águeda (Campanillas) ante la crecida del río Guadalhorce, donde familias fueron reubicadas a cotas más altas de sus inmuebles sin necesidad de proceder al desalojo.

Además, por la noche fueron atendidas unas 40 personas que permanecían en la estación de autobuses tras quedar afectadas por la suspensión de distintas rutas interurbanas, a las que se les ofreció atención básica y recursos de abrigo hasta que iniciaron sus respectivos viajes.

Esta mañana, efectivos de Bomberos han rescatado a una persona cuyo vehículo había quedado atrapado en una balsa de agua generada en el interior del túnel que conecta el aeropuerto con la barriada de Zapata (Alhaurín de la Torre).

También quedaron atrapados dos vehículos en el túnel del Camino Puente del Rey, sin mayores consecuencias. Durante la tarde y noche de ayer, Bomberos también atendió un aviso por entrada de agua en una vivienda de la avenida Salvador Allende (distrito Este), así como sendos desprendimientos parciales de cornisa en las calles Jorge Guillén (Carretera de Cádiz) y Andarax (Cruz del Humilladero), sin daños personales.

Desembalsa La Concepción

El embalse de la Concepción ha comenzado a desembalsar agua tras las fuertes precipitaciones ocasionadas por el paso de la borrasca Francis, que dejó el embalse casi al 100% de su capacidad, según ha precisado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que dirige Antonio Sanz.