Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA.

El Consejo de Administración de Editorial Prensa Asturiana (EPA) ha acordado nombrar director de LA NUEVA ESPAÑA a Eloy Méndez Martínez con el objetivo de impulsar nuevos contenidos, profundizar en la digitalización del periódico y continuar con la evolución de la redacción. Sucede en el cargo a Gonzalo Martínez Peón, quien suma 37 años de servicio a la empresa, los últimos desde septiembre de 2019 al frente del diario. El relevo, en un momento de profunda transformación en el sector de la prensa, da continuidad al impulso para llevar esta cabecera a las más altas cotas de audiencia y difusión, y redobla la apuesta por un periodismo local con personalidad propia sin perder de vista su sentido global.

El nombramiento ha sido anunciado a la plantilla de LA NUEVA ESPAÑA por el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, en una reunión en la Redacción en la que también han estado presentes Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial; Albert Sáez, director general de Contenidos, y otros directivos del grupo.

Moll, que agradeció los "servicios prestados" por Gonzalo Martínez Peón y su "brillante ejecutoria" a lo largo de su dilatada trayectoria en LA NUEVA ESPAÑA, enmarcó el relevo en el proceso de transformación digital en el que ya ha avanzado el periódico bajo la dirección de Martínez Peón. "Por la naturaleza del nuevo director, hacemos una apuesta joven. Hoy en LA NUEVA ESPAÑA se ha incorporado, y se está incorporando, una nueva generación de periodistas que tienen que estar acompasados al tiempo que estamos viviendo, inmersos en una operación de digitalización", expresó el presidente de Prensa Ibérica, quien resaltó la perenne necesidad de la prensa escrita pese a los avatares del tiempo.

Moll expresó así la apuesta firme de Prensa Ibérica por el periodismo. "No hacemos las cosas como hace 47 años, pero las seguimos haciendo con tres principios: información, con prioridad para la información local; opinión y entretenimiento. Seguimos apostando por ello", afirmó. Y fue más allá: "Veo la digitalización y la inteligencia artificial como una oportunidad, vamos a hacer las cosas mucho mejor, más rápido y de forma más eficiente. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado: queremos informar a nuestro público, y, en especial, a nuestro público más cercano, el que está en nuestra proximidad".

Una gran trayectoria en LA NUEVA ESPAÑA

Eloy Méndez (Gijón, 1983), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es un profesional de la casa. Como estudiante, ya realizó sus prácticas en el diario, entrando a formar parte de su plantilla en 2007, al poco de finalizar la carrera. Tras cuatro años como redactor en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, en 2011 se incorporó a la sección de Asturias en la redacción central del periódico en Oviedo, donde se especializó en información universitaria. Fue otros cuatro años delegado en Avilés como jefe de sección, desde noviembre de 2015 hasta enero de 2020, y cuatro años más delegado en Gijón, como redactor jefe, hasta noviembre de 2023.

En la actualidad era redactor jefe de Asturias, Sucesos y Economía en la redacción de Oviedo, donde lideró la transformación digital de estas secciones, corazón del rotativo. Ha cultivado con solvencia todos los registros de la información local y regional, demostrado sus habilidades periodísticas, organizativas, digitales y de interlocución social a lo largo de una intensa trayectoria profesional. Esa vivencia al detalle de la idiosincrasia de las tres principales ciudades asturianas, primero, y de los problemas de la región, después, le ha permitido adquirir desde una perspectiva privilegiada un profundo conocimiento de la realidad de Asturias y sus necesidades.

En sus primeras palabras como director, recordó a sus antecesores en el cargo, que "han hecho grande a LA NUEVA ESPAÑA", y se dirigió a la plantilla del periódico: "Sin duda, con este equipo, al que conozco bien porque he trabajado directamente con casi todos ellos, la tarea será mucho más fácil, aun siendo de por sí muy difícil".

Eloy Méndez asumió "con gran responsabilidad" el cargo y se refirió al gran reto que afronta: “Acelerar el proceso de digitalización; hay que dar pasos y más rápido”. Subrayó, finalmente, la importancia de LA NUEVA ESPAÑA, que es "mucho más que un periódico, toda una institución. LA NUEVA ESPAÑA no se entiende sin Asturias. Y Asturias tampoco se entiende sin LA NUEVA ESPAÑA. Y eso no todos los diarios lo pueden decir en su tierra"

La fuerza del periódico

Gonzalo Martínez Peón (Avilés, 1964) recordó en su despedida como director que “hemos vivido momentos duros, como una pandemia o un gran apagón, donde se vio la fuerza de este periódico y cómo todo el mundo rema para sacarlo adelante como si fuera su propia casa”.

LA NUEVA ESPAÑA renueva con el cambio su estructura informativa para continuar sirviendo a los asturianos con la máxima eficiencia y calidad. Ellos son en definitiva quienes han convertido esta cabecera en líder indiscutible en la región en todos los soportes y la han catapultado a lo alto de los rankings nacionales. Las cinco ediciones impresas, con su correspondiente traslación en web, las 12 ediciones nativas digitales y Asturias Exterior, el gran centro asturiano virtual, el canal que une a los asturianos de la diáspora, constituyen un esfuerzo histórico en la prensa asturiana y sin precedentes en el panorama español.

Prensa Ibérica, el grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, edita en el conjunto del país 27 periódicos y más de 80 crónicas locales, además de 55 publicaciones corporativas y revistas de primer orden como “Viajar” o “Woman”, hasta posicionarse como grupo líder de la prensa regional en España. El conjunto de sus cabeceras alcanzan en el entorno digital los 22 millones de usuarios únicos.