El Gobierno y los consejeros autonómicos, en el punto de mira de los sindicatos médicos: "Iremos contra todos los políticos"

Los sindicatos médicos, que hasta ahora habían viajado por separado en sus reivindicaciones, inician el año unidos por una causa común: no cejar en el empeño de conseguir un estatuto marco propio para el colectivo. En rueda de prensa, representantes de seis organizaciones, entre las que figura Metges de Catalunya (MC), han expuesto los motivos que les llevarán a sumar fuerzas de cara a los próximos meses ante lo que consideran "un grave conflicto sanitario". De momento, han sido cautos y no han avanzado un calendario de movilizaciones conjunto que ahora están consensuando.

El mensaje que han lanzado es de cohesión. "No es solo una movilización contra el Ministerio y el Gobierno, sino contra todos aquellos políticos que han perpetuado la situación de maltrato que vive el colectivo, también los consejeros de las autonomías. Iremos contra todos y todas los políticos que supongan una obstrucción al progreso del colectivo. No cejaremos hasta que consigamos nuestro objetivo, pase lo que pase", ha esquematizado el secretario general de MC, Xavier Lleonart.

Portavoces de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Metges de Catalunya (MC), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) -que ya se habían reunido el 29 de diciembre con el objetivo de buscar puntos de consenso para hacer un frente sindical profesional común- han comparecido en rueda de prensa para mostrar, una vez más, su rechazo al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que este mismo jueves ha convocado al resto de sindicatos sanitarios del ámbito de Negociación.

Una nueva unión

Un texto que siempre han rechazado y que les ha llevado a protagonizar manifestaciones y huelgas, como la convocada por CESM y SMA entre el 9 y el 12 de diciembre pasados, a la que se sumaron, en sus primeras jornadas, organizaciones como Metges de Catalunya. Este jueves han escenificado esa unión sin avanzar cuáles serán las próximas movilizaciones conjuntas (es decir, convocadas ya por todos los sindicatos) que decidirán en las próximas horas y que transcurrirán, probablemente, a partir de febrero.

En Catalunya o en Madrid, eso sí, mantienen la huelga que los sindicatos autonómicos ya habían previsto para los días 14 y 15 de enero, que CESM apoya pero no secunda, porque hasta ahora esos calendarios de movilizaciones iban por separado. Los portavoces de los sindicatos han expresado que no cejarán en su empeño de conseguir un estatuto propio. Para eso, ha señalado Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, a partir de ahora caminarán juntos. "Sin fisuras", han insistido. "El Gobierno tiene que coger el toro por los cuernos", ha dicho.

Voluntad política

Consideran que para solucionar el conflicto "hace falta voluntad política, de todos, también de los consejeros autonómicos". Los portavoces de CESM y el SMA mencionaron el fracaso de su última reunión con el Ministerio de Sanidad en un encuentro que acabó con acusaciones mutuas de romper la negociación.

Representantes de los sindicatos médicos en la sede de CESM / N.S.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación, que en diciembre alcanzaron un preacuerdo verbal que supuso la suspensión de los paros previstos para este mes de enero, también retoman este jueves las reuniones sobre el Estatuto Marco tras el parón de las fechas navideñas.

