Los psiquiatras defienden los antidepresivos... pero discrepan sobre cómo se están usando

Desde el 2010 al 2019 se recetaron 15.721.000 antidepresivos en Cataluña. Se trata, junto a las benzodiacepinas, de uno de los fármacos más prescritos. En especial, obviamente, para tratar la depresión, pero no solo la depresión. Su uso es pues una primera opción en muchos casos. Consultamos a seis destacados psiquiatras sobre el uso (o abuso) de estos fármacos, su función y efectos. Sus respuestas muestran la diversidad de miradas, todas desde la base científica y desde el día a día de sus consultas.

1 ¿Cuál es, a su juicio, el papel de los antidepresivos para tratar la depresión mayor?

2 ¿Cree que falta información sobre los efectos adversos de estos psicofármacos?

3 ¿Existe un uso excesivo de los antidepresivos, en comparación con las psicoterapias u otras opciones?

Diego Palao, psiquiatra y director del Pla PRESC de prevención del suicidio en Catalunya

1 De acuerdo con la evidencia científica disponible y todas las guías clínicas, los antidepresivos son el tratamiento de primera elección en Depresión Mayor, moderada y grave. Y puedo añadir que funcionan muy bien en más del 70% de los casos.

2 ¿Falta información? El desconocimiento generalizado sobre los antidepresivos alimenta el estigma y creencias erróneas como que pueden ser adictivos u otras. Debemos informar extensamente a los pacientes en los que están indicados para que los tomen adecuadamente y los mantengan en el tiempo en un largo período de prevención de recaídas.

3 Existe un uso excesivo e inadecuado de benzodiacepinas para tratar la ansiedad sintomática y no de los antidepresivos en el tratamiento de la depresión. Los tratamientos con antidepresivos deben ajustarse a cada caso hasta conseguir la remisión completa. Hay muchos casos en los que se prescribe y no se comprueba si son efectivos: en estos caso si podemos hablar de un uso inadecuado. En depresión leve, el tratamiento de elección es la psicoterapia y no los antidepresivos. La psicoterapia es un tratamiento complementario. Siempre es eficaz.

Blanca Navarro, psiquiatra y directora del Área de L'Hospitalet de Llobregat

1 Es importante hacer un buen diagnóstico entre los diferentes tipos de depresiones porque no en todos ellos los antidepresivos van a tener el mismo papel ni la misma efectividad. Hoy en día el término coloquial 'depresión' sirve para denominar múltiples situaciones clínicas

2 Es importante informar al paciente de los posibles efectos secundarios de los fármacos que toma. No sólo de los antidepresivos.

3 El tratamiento de primera elección de la mayoría de trastornos depresivos es el tratamiento combinado psicoterapéutico y psicofarmacológico, no sólo los fármacos.

Claudi Camps, psiquiatra y jefe de Salud Mental y adicciones de Girona

1 ¿Cuál es el papel de los antidepresivos para tratar la depresión? En depresiones graves, los antidepresivos son imprescindibles y posibilitan aplicar otros abordajes psicoterapéuticos y sociales que también pueden ser necesarios.

2. ⁠¿Falta información sobre efectos secundarios? Sí, claramente hay una falta importante de información y lo reflejan todas las encuestas que hace el Catsalut con el PLAENSA. Los profesionales deberíamos aplicarnos más en este tema

3. ¿Uso excesivo? ⁠SÍ, la falta de formación en muchos psiquiatras de otras herramientas se ha normalizado en determinadas instituciones y no se cumple el programa MIR tal y como está definido por el ministerio hace décadas. De hecho, en ocasiones su uso alargado en el tiempo puede cronificar situaciones en depresión moderadas y leves. Ya hay muchos estudios que demuestran que hacer deporte es por lo menos tan resolutivo como los fármacos en estas depresiones. Nadie puede discutirlo.

Enric Álvarez, exjefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau

1 ¿Cuál es el papel del antidepresivo en la depresión mayor? Los antidepresivos son la única manera de mejorar e incluso de producir una remisión completa de un episodio depresivo grave. Las pruebas científicas son apabullantes, hay una gran cantidad de ensayos clínicos que lo demuestran. Cuando más depurada es la metodología, más grande es el tamaño de la diferencia entre no hacer nada y dar antidepresivos.

2 ¿Falta información sobre los efectos secundarios? No, tenemos toda la información y la obligación de explicar los efectos. Los antidepresivos de última generación, de principios de los 90, hasta ahora son perfectamente asumibles. El efecto más complicado es la disminución del impulso sexual, que producen la mayoría de ellos en ciertas dosis. La vortioxetina no los reduce. Un 15-20% generan un poco de disminución del rendimiento cognitivo.

3 Cuando pones un antidepresivo bien prescrito, las remisiones de síntomas llegan a un 70-75% de remisiones completas. Si no funciona lo suficiente, a las seis semanas añades o litio o mirtazapina. Combinamos diferentes mecanismos de acción en diferentes neurotransmisores. Llevar al 75% de remisión no lo logras ni en la medicación para la hipertensión, ni para la Covid ni el Tifus.

José Manuel López, psiquiatra en el CSMA de Santa Coloma de Gramenet

1 La depresión mayor es un concepto muy amplio. El manual DSM se va actualizando, con criterios sobre síntomas, pero no dice gran cosa sobre la etiología ni sobre las características clínicas para decidir un tratamiento. Históricamente,se observa que los antidepresivos tienen un valor cualitativamente significativo en las depresiones muy graves con síntomas melancólicos y psicóticos.

En depresiones leves y moderadas, incluso en graves, el resultado de los antidepresivos parece que es igual al del efecto placebo. En mi práctica clínica, al final los prescribes por una cuestión de presión: la gente viene al médico con la expectativa de que le ponga una medicación.

2. ¿Falta información sobre los efectos secundarios? Seguramente sí, porque en las consultas muchas veces te dicen que se sienten diferentes respecto a sus propias emociones. Vas viendo, como psiquiatra, a mucha gente, y te lo van diciendo. El efecto secundario implica muchas cosas y es un motivo de abandono de la medicación. Se habla de los efectos a nivel sexual, pero a la gente muchas veces le cuesta decirlo. A veces es un efecto secundario al antidepresivo, a veces es un efecto secundario de la propia depresión.

3 ¿Uso excesivo? Por descontado, el modelo médico es mucho más imperante en el abordaje depresión aquí que en otros modelos más psicoterapéuticos, relacionales, sistémicos, psicoanalíticos, psicodinámicos. Esto es así porque la puerta de entrada es el ámbito médico y lo que espera una sociedad medicalizada como la nuestra es una medicación que resuelva sus problemas y no implique demasiados esfuerzos ni cambios en las relaciones de trabajo, familiares... a todos los niveles.

Hay muchos menos psicólogos en la red pública que psiquiatras. Ahora se empieza a hablar de la cuestión psicológica, pero siempre era el psiquiatra el que se suponía que debía tratar los trastornos mentales y hacerlo con medicación y desde una posición de autoridad de la sapiencia médica.

Eduard Vieta, jefe de psiquiatría del Hospital Clínic

1 Los antidepresivos -el nombre no es el más acertado- aumentan la disposición de diversos neurotransmisores, también están indicados en trastornos de ansiedad y en tratamiento del dolor, y en muchas otras patologías menos frecuentes.

3 ¿Uso excesivo? La prescripción se podría mejorar si tuviéramos un acceso mejor al especialista y más disponibilidad de psicoterapia, porque podríamos esperar un poco a ver si con una intervención psicológica cosas que a lo mejor no son muy graves mejoran sin necesidad de un medicamento. Esto también tiene un coste, porque el tiempo del profesional tiene un coste. A veces es más fácil recetar un antidepresivo, ahora que todos son genéricos.

No me gustaría dar la idea de que no están bien medicados. Cuando se indica, la medicación casi siempre está bien. El aumento de la prescripción se relaciona también con el aumento de las quejas de la población, porque la psiquiatría resuelve muchos menos problemas que antes. Una parte del problema tiene que ver con que la gente ha perdido un poco el miedo a ir al psiquiatra...y al dentista.

