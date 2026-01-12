Andrea Ortuño, madre de los niños del naufragio de Indonesia: "Agradecida de vivir lo que he vivido con mis cuatro ángeles"

"Con el corazón roto a pedazos, pero con el alma llena del amor que estamos recibiendo. Os confieso que creo en Dios, y me da calma, mucha calma, y sé que ellos ya están en el cielo. Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca los olvidaré, les hablaré en presente porque ellos eran mi guía. Afortunada de vivir un amor real, estoy locamente enamorada de mi marido. Elegimos ser felices y mejores juntos, y lo habíamos conseguido. Agradecida de vivir lo que he vivido con mis cuatro ángeles. ¡Sé que ellos están aquí a mi lado! Ahora toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida. Gracias a todos de corazón". Este el texto íntegro del primer mensaje que publica en redes Andrea Ortuño tras su llegada a València.

El emotivo primer mensaje de Andrea Ortuño. / Levante-EMV

El mensaje, publicado esta noche a las 21.36 horas en su perfil de Instagram suscitó más de 100 comentarios en solo una hora, entre ellos varios llegados desde Labuan Bajo, el puerto base del dispositivo de rescate durante los 15 días que duró la operación de búsqueda de las víctimas del naufragio. Andrea es una de las supervivientes de la tragedia náutica que provocó la muerte de su marido y tres de los hijos de ambos durante un viaje navideño a Indonesia.

Tres niños de 9, 10 y 12 años y el padre, Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia CF Femenino B fallecieron al hundirse el barco turístico que habían alquilado para visitar el Parque Natural de Komodo. Una tragedia que ha devastado a cuatro familias afectadas, tanto la de Fernando, como la de Andrea, así como las de sus exparejas, madre y padre, respectivamente, de los tres menores fallecidos.

El mensaje lo ha escrito Andrea dos días después de que los equipos de rescate de Indonesia dieran por finalizado el operativo para encontrar al niño valenciano de 10 años aún desaparecido tras dos semanas de búsqueda, después de que naufragara el 26 de diciembre un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia valenciana, con tres fallecidos y dos supervivientes. El fin de la misión fue anunciado por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de Indonesia, que ha coordinado el despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo, desde donde se ha llevado a cabo gran parte del operativo.

Dedicarse a proteger a los demás

"Devastada", pero "bastante entera", Andrea Ortuño, la valenciana que sobrevivió anuncio hace unos días, que "desde ahora su vida quiere encaminarla a la ayuda y la protección a los demás", para lo cual "quiere iniciar un proyecto en España" que aún carece de contenido porque solo es una idea que desarrollará en las próximas semanas. Así lo hizo saber a través del escrito y periodista español Joaquín Campos que está actuando como corresponsal en Indonesia para cubrir esa tragedia para RTVE.

Campos explicó el viernes en el programa de La 1 Directo al grano que Andrea, quien no está realizando declaraciones a ningún medio de comunicación dada la difícil situación por la que está atravesando, ha accedido a hablar con él para hacer llegar un mensaje a la opinión pública. "Me dijo que ella quería dar cuatro frases, sobre todo para agradecer y para explicar su situación, pero que aún no está preparada para ponerse delante de las cámaras", ya que aún "es demasiado pronto".

La valenciana, hija del dueño del restaurante El Coso, una de las arrocerías más conocidas del Paseo de Neptuno de València, ha regresado este viernes de Indonesia, donde ha permanecido día y noche mientras se han mantenido los trabajos de búsqueda de los cuerpos de Fernando y de los tres niños, búsqueda que se dio por finalizada el viernes, a pesar de que aún continúa desaparecido uno de los menores, Quique, de 10 años, hijo de Andrea y de su primer marido.

El escritor detalló que, acerca de ese futuro proyecto, "no me comentó nada, pero sí que tiene claro que quiere ayudar, dice, el resto de su vida a personas que necesiten justamente eso, algún tipo de empujón".

"Lo primero que quiere que transmita es que se ha acogido a la religión más que nunca. Ella es católica y dice que se siente fuerte justamente por esto. Que ella cree en la justicia divina y que no quiere venganza de ningún tipo", en referencia "a los posibles culpables por las negligencias que haya podido haber". Tal como ha informado Levante-EMV, la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental acusó formalmente el jueves de "negligencia con resultado de muerte" al capitán del barco, identificado solo por la inicial de su nombre, L., y al jefe de la sala de máquinas, M., del KM Putri Sakinah, los dos únicos investigados en este momento por el hundimiento del barco, una embarcación del tipo pinisi -una especie de goleta de dos pisos típica de Indonesia- que naufragó tras el embate de tres olas de 2,5 metros cada una sobre las 20.30 horas del 26 de diciembre pasado, cuando navegaba en una travesía nocturna cerca de la isla de Padar, con los seis miembros de la familia valenciana a bordo, además de cuatro tripulantes y un guía, todos ellos indonesios.

Un agente interroga al capitán del barco naufragado en Komodo días antes de la imputación formal. / Policía Regional de Manggarai Oeste

"Agradece profundamente el cariño y apoyo"

Campos también explicó en su conexión con el citado programa de TVE que Andrea puso especial énfasis en dejar claro, "y por eso me lo ha repetido varias veces, que agradece profundamente a los locales, a los indonesios de esta isla de Flores, su continua solidaridad y apoyo a las muestras de cariño. Lo hemos visto todos estos días. Cada vez que ella se acercaba al puerto a despedir a los buzos, eran continuos abrazos y lloros, pero también mucho cariño. La energía positiva que ha dado toda esta zona es enorme".

El periodista agregó que "ella se siente devastada, pero dice que la ayuda que ha prestado esta isla la quiere recomponer en forma justamente de ayuda". Por ello, "a partir de ahora, en cuanto regrese a España" se volcará en ese proyecto de ayuda a quien lo necesite.

Tras la marcha de Andrea, quien se ha quedado en Labuan Bajo es su exmarido y padre del menor aún desaparecido. El padre ha protagonizado precisamente el homenaje que le han rendido a las víctimas los rescatistas en los muelles desde los que se han dirigido la mayor parte de las operaciones de búsqueda de las cuatro víctimas mortales del siniestro.

Campos ha comentado que "el padre de Quique", que también lo es de la niña mayor fallecida, Lía, de 12 años, y de la de 7 que sobrevivió junto con Andrea porque fueron las únicas que estaban en la cubierta cuando se desató la tragedia, ha decidido quedarse porque "alberga una esperanza de poder encontrar a su hijo. Y hay algo muy importante que debemos decir: las autoridades indonesias y los equipos de rescate con los buzos y el resto de los expertos han hecho un trabajo buenísimo porque es muy difícil, en aguas con estas corrientes tan diversas, que hayan podido encontrar a tres de los cuatro desaparecidos.

¿Qué pasó a bordo?

La acusación policial formal se producía el jueves, justo cuando estaban arreciando las críticas por el paso de los días sin que se dirigiera la investigación contra nadie, a pesar del hecho de que solo hubiera fallecidos en el grupo de turistas, mientras que toda la tripulación logró salvarse. Tal como ha venido informado Levante-EMV, Fernando Martín y su mujer, Andrea Ortuño, habían alquilado el barco, de dos plantas y cuatro camarotes, para viajar con los cuatro niños -Lía, de 12 años, Quique, de 10 (el único que no ha sido encontrado), Mateo, de 9, y una niña de 7 años; los dos primeros y la última son hijos de Andrea, y Mateo era hijo de Fernando- a la isla de Komodo desde Labuan Bajo en una excursión de dos días.

A bordo viajaban los seis valencianos y cinco indonesios, cuatro de ellos, tripulantes -el capitán, el jefe de máquinas, un cocinero y un marinero- y el quinto, un guía local. Tanto los tripulantes como el guía se salvaron y lograron salir ilesos del naufragio, algo que ha llamado la atención y a lo que la Policía está buscando explicación. Por contra, Fernando y tres de los menores -Lía, Mateo y Quique- fallecieron ahogados, mientras que Andrea y su hija de siete años, cuyo nombre preserva Levante-EMV para proteger el anonimato de la niña y por deseo expreso de la familia, lograron sobrevivir de manera casi milagrosa.

Ambas se encontraban en la cubierta de la embarcación en el momento del accidente, mientras que el padre y los tres niños restantes estaban en los camarotes, lo que explica que solo se salvaran las dos primeras, mientras que los cuatro quedaron atrapados dentro de la embarcación. De hecho, madre e hija salieron despedidas y la primera logró salvar a la segunda pese al fuerte oleaje que había en ese momento y a la oscuridad, ya que eran las 20.30 hora local, del pasado 26 de diciembre.

El primer cuerpo en ser recuperado fue el de Lía, hallada tres días después, el 29 de diciembre, a 0,5 millas náuticas -algo menos de un kilómetro- del punto donde naufragó el KM Putri Sakinah, cerca de la isla de Padar, dentro ya del parque natural. El 4 de enero era encontrado el cuerpo sin vida de Fernando Martín en un lugar próximo al de la menor, mientras que el tercer cadáver, el de Mateo, fue hallado a 14 kilómetros del lugar del hundimiento dos días después, el 6 de enero.