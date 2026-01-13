El jefe de la Policía en la Comunidad Valenciana admite que el día de la dana se fue a Madrid a una reunión con alerta roja

La Policía Nacional tardó "tres o cuatro días" en contar con el "máximo personal posible" desplegado en la zona cero de la dana en los momentos posteriores a la catástrofe ocurrida el 29 de octubre, cuando superó los 6.000 agentes. "No lo hicimos antes porque no era posible", ha expresado el jefe superior en la Comunidad Valenciana, Carlos Grajero, en su comparecencia este martes en el Senado en la que ha defendido la gestión del cuerpo, si bien ha admitido que fue "mejorable", y en la que ha recibido importantes reproches del PP por irse a Madrid aquella jornada, no conectarse al Cecopi, y no volver hasta el 30 a mitad mañana.

El vídeo de la actuación de la Policía Nacional en la zona dana con el que Grajera ha querido comenzar su comparecencia, la primera de 2026 en la Cámara Alta y la primera de un cargo con nombramiento político que pasa por este organismo en los 10 meses que lleva de funcionamiento, más que atemperar los ánimos, ha servido de mecha de las críticas. "Es propagandístico", ha empezado Luis Santamaría, del PP, el primero en interrogar al jefe de Policía Nacional en la Comunidad Valenciana con el que el choque fue directo y constante, tanto respecto a la actuación el 29-O como en los días de después.

Ha sido en las preguntas del senador popular tras las que Grajero ha admitido que no estuvo en València el 29 de octubre, que se marchó esa mañana a una reunión en Madrid, cuando ya había alerta roja decretada, algo que le impidió participar en la primera reunión preparatoria de la mañana en Delegación de Gobierno, conectarse el Cecopi y que hizo que no tuviera constancia de que había fallecidos "hasta las 5 de la madrugada". Ante su ausencia, ha indicado que quienes estuvieron al mando fueron el comisario provincial y el jefe de Operaciones regional y ha asegurado que durante la tarde recibió una llamada de la delegada Pilar Bernabé, pero no la pudo responder.

El Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, durante su comparecencia en el Senado. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las explicaciones le han servido a Santamaría para extrapolar la situación a la de Carlos Mazón, de quien ha recordado que dio la misma información sobre cuándo tuvo constancia de que había fallecidos. "La jornada del 29 usted la pasó en blanco", le ha acusado Santamaría, algo que Grajero ha negado. "Estaba en Madrid haciendo mi trabajo, no fui a hacer otras cosas ni a pasear por la Gran Vía", ha indicado respondiendo a las acusaciones. Eso sí, ha admitido que si hubiera sabido que iba a ocurrir la tragedia que posteriormente ocurrió "me hubiera quedado".

Días posteriores

Grajero ha asegurado que llegó a València el día 30 a media mañana junto al Director Adjunto Operativo. Esa mañana acudió a la zona de Torrent a ver la situación sobre el terreno y posteriormente fue al Cecopi. En este organismo estuvo en los tres siguientes días. Posteriormente se quedó como representante de la Policía Nacional un inspector jefe de quien ha considerado que en ese momento pensaron que "sería suficiente" para informar de lo que allí se decidía. Es a partir de ese momento cuando empieza un despliegue extraordinario que el propio Grajero solicita a la Dirección General de Policía.

Es a partir de ese momento cuando empieza un despliegue extraordinario que el propio Gajero solicita a la Dirección General de Policía. En este sentido, ha indicado que ese primer día había 4.290 efectivos, 1.800 por turno, los que tiene la comisaría provincial de Valencia y que "a partir del 31 ya tenemos alguno más". No obstante, el máximo despligue tardaron "tres o cuatro días". "Es fácil decir mándame 3.000 policías, pero hay que planificar antes de actuar", ha explicado Gajero. Para ello ha citado que si se piden recursos humanos se ha de establecer una función a cada uno de ellos, saber la cadena de mando, dotarlos de medios y saber dónde alojarlos.

"Tardamos tres días o cuatro en desplegar gente, pero no lo hicimos antes porque no era posible", ha defendido. También ha explicado que hubo zonas a las que tardaron "cinco o seis días" en acceder porque no tenían medios físicos para, entre otras cosas, apartar coches. No obstante, ha reivindicado el desempeño de la policía aquellos días tanto en la búsqueda de cadáveres, evitar saqueos y garantizar la seguridad y ha señalado que esos días en los lugares sobre los que tenía competencia bajaron los delitos respecto a 2023: un 12 % en Alzira; en Torrent un 9,4 %; en Xirivella bajó un 17 % y en Quart un 34 %. "Demuestra que estuvimos a lo que teníamos que estar", ha sentenciado.

Suscríbete para seguir leyendo