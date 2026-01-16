España vuelve a superar los 6.300 trasplantes en 2025: "Somos una potencia mundial de solidaridad"

España, imbatible, vuelve a superar los 6.300 trasplantes en 2025. La media de donantes diarios el pasado año fue de 8 y la media de trasplantes realizados cada día, de 17. Los datos los han presentado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García, junto a la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil. El balance vuelve a ser espléndido un año más: se realizaron 6.335 trasplantes, lo que supone una tasa de 129,0 por millón de población (p.m.p.), una cifra "difícilmente igualable" por la mayoría de los países del mundo, ha remarcado la ministra que sitúa a España como una "potencia mundial de solidaridad, en una sociedad que funciona y con una sanidad pública que funciona".

Detrás, de las cifras, ha enfatizado la ministra, una "historia de éxito colectivo" y un "trabajo extraordinario" de las comunidades autónomas que muestran la "solidez, madurez y responsabilidad" de un modelo español marcado por la "cohesión".

Tipo de órgano

Por tipo de órgano, se realizaron 3.999 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardiacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales. Aunque se produjo un descenso en la actividad de trasplante hepático (-5%) y pulmonar (-11%), la de trasplante renal se mantuvo estable con respecto a 2024 y, se ha llamado la atención, aumentó de forma significativa el número de trasplantes cardiacos (+12%), 30 y de forma muy llamativa, de páncreas (+6%) y de intestino (+175%). En el caso del trasplante de corazón, el pasado año se registró el mayor número de procedimientos de la historia.

El volumen fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que supone una tasa de 51,9 p.m.p, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico. A su vez, 408 personas donaron un riñón (402) o parte de su hígado (6) en vida.

Superior a otros países

La tasa de 51,9 donantes fallecidos p.m.p. que alcanzó España en 2025 es muy superior a la del resto de países del mundo, según datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante, que gestiona la ONT como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. En 2024, Estados Unidos registró 49,7 donantes p.m.p, Italia 30,6, Francia 28,6, Canadá 22,9, Suecia 22,7, Reino Unido 20,4, Australia 19,7, Alemania 11,4 y la Unión Europea, en su conjunto, 24,2 donantes p.m.p.

La donación en asistolia (tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria), que vuelve a superar a la donación en muerte encefálica

Además, en 2025 se ha demostrado nuevamente la importancia de la donación en asistolia (tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria), que vuelve a superar a la donación en muerte encefálica. Con un total de 1.416 donantes en asistolia (un 8% más que en 2024), este tipo de donación ya representa el 56% de los donantes en España. La donación en asistolia se realiza en otros 25 países del mundo pero España no solo registra la mayor actividad de este tipo, sino que sigue siendo el único que trasplanta todo tipo de órganos de estos donantes.

El pasado año se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardiacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara de donantes en asistolia. La capacidad de trasplantar estos órganos con éxito es posible, explica la ONT, gracias a la generalización de un complejo procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO) con firma española. Por su especial dificultad (sólo 9 países en el mundo lo realizan), destaca que el trasplante cardiaco de asistolia ya contribuye al 35% del total de trasplantes cardiacos en España.

El perfil

El perfil del potencial donante de órganos en nuestro país se mantiene similar al de años anteriores. Los donantes fallecidos por accidentes de tráfico solo representaron un 3% del total. La principal causa de fallecimiento de los donantes fue el accidente cerebrovascular (52%). En cuanto a la edad, el 60% de los donantes superaron los 60 años, el 32% los 70 y un 5% los 80. La donante más longeva registrada en 2025 tenía 93 años.

A estos donantes se suma, desde 2021, la generosidad de las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir (eutanasia) y, además, muestran su deseo de ser donantes: 226 personas han donado órganos tras fallecer en estas circunstancias y han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor la ley que regula dicha prestación hasta diciembre de 2025.

A 31 de diciembre de 2025, 5.163 pacientes esperaban el trasplante de un órgano; de ellos, 77 eran niños

En 2025, además, 298 pacientes se trasplantaron en urgencia cero y 180 niños recibieron el trasplante de uno o varios órganos. Asimismo, se pudieron trasplantar 193 pacientes hiperinmunizados (para los que resulta muy complicado encontrar un donante compatible), 170 pacientes renales en el programa PATHI de la ONT y 23 pulmonares, gracias al nuevo programa de priorización que ha iniciado la ONT en 2025.

Eso sí, aunque la alta actividad de donación y trasplante permite llegar a muchos pacientes, un número importante persiste en lista de espera. A 31 de diciembre de 2025, 5.163 pacientes esperaban el trasplante de un órgano; de ellos, 77 eran niños.

Datos por comunidades

Por comunidades autónomas, 12 superaron los 50 donantes p.m.p y siete de ellas sobrepasaron los 60 donantes p.m.p. el pasado año. Cantabria volvió a liderar el ranking, con una tasa de 103,4 donantes p.m.p, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3). De las comunidades con poblaciones superiores a los 5 millones de habitantes, destaca la actividad registrada en la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4). Las que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).

La ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades, lo que supone un 23% del total. A su vez, el 6,5% de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su comunidad de residencia.

Líneas de actuación

La ministra también ha anunciado las principales líneas de la nueva Estrategia que ha diseñado la ONT junto a las comunidades. Pendiente de adopción definitiva por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se iniciará este año y se extenderá hasta 2030.

La primera línea se centra en continuar aumentando la disponibilidad de órganos de personas fallecidas. Ello implica alianzas con profesionales de diferentes servicios hospitalarios y extrahospitalarios. También incluye medidas para expandir el número de centros implicados, la reducción de las negativas a la donación (un 22% en 2025) y la ampliación de criterios de aceptación de órganos. En este último punto, se incluye el desarrollo de un protocolo específico para el trasplante entre personas con infección por el VIH.

Otro de los objetivos es impulsar la donación renal de vivo. La tercera línea busca mejorar el acceso al trasplante, en términos de indicación y reducción de barreras para pacientes con especiales dificultades por sus características. La cuarta, se centra en mejorar la medición de los resultados del trasplante y en la innovación. Por último, la quinta pretende reforzar los equipos de coordinación.

