Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato violencia de géneroLas CandelasPuente de PalmasCarnaval de Badajoz
instagram

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 16 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 24, 17, 50 y 29 y las estrellas 10 y 5.

El código del Millón ha sido el XCQ54823.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado 'toda la vida
  2. La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
  3. El PSOE de Badajoz pide una reflexión 'rigurosa' y 'con criterio' sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas
  4. Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
  5. Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
  6. Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
  7. Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar
  8. Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

El Girona prolonga su escalada a costa del Espanyol con dos goles de penalti

El Girona prolonga su escalada a costa del Espanyol con dos goles de penalti

Un documental contará los 45 años de la asociación de amas de casa de Almendralejo

Un documental contará los 45 años de la asociación de amas de casa de Almendralejo

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner

El Madrid arrolla al Barça en la Euroliga impulsado por Garuba y Tavares

El Madrid arrolla al Barça en la Euroliga impulsado por Garuba y Tavares

La jornada 20 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 20 de LaLiga EA Sports, en imágenes

El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC

El campo extremeño planta cara masivamente al pacto con Mercosur y el recorte de la PAC

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026
Tracking Pixel Contents