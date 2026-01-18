Restablecido en La Gomera el 100% del suministro eléctrico tras un apagón

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha confirmado que a las 15:25 horas de este domingo "ya se ha solucionado el cero energético en el 100%" que ha afectado este domingo a los más de 15.600 hogares que Endesa tiene abonados en la isla "y funcionan todos los grupos de la central de El Palmar". No obstante, Curbelo recuerda a los usuarios de la red que esta puede experimentar "algunos pequeños cortes parciales" en el suministro debido a labores de ajuste y mantenimiento.

La reposición del fluido eléctrico se llevó a cabo de forma paulatina, comenzando por "varios núcleos de San Sebastián y en Hermigua", toda vez que la compañía procedió a poner en marcha, por tramos, todos los grupos electrógenos que suministran la energía a la 'Isla Colombina'.

Este apagón total del fluido eléctrico, que como recuerda Curbelo, "ha afectado incluso a las telecomunicaciones", duró aproximadamente tres horas, ya que la propia Endesa confirmó que el incidente que dio lugar al cero energético se produjo a las 12:13 horas en la central de El Palmar.

El presidente asegura que lo que se sabe hasta el momento es "que uno de los equipos falló, posiblemente debido a que su motor es viejo, y eso provocó que se desestabilizara la totalidad, por lo que hubo que ir poniéndolos en marcha poco a poco, ya que el sistema es muy complejo y si se hiciera de golpe volvería a colapsar todo".

Olor a quemado

Una situación que también confirma el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata: "La recuperación del suministro se hizo lentamente para evitar que el sistema se inestabilizara y colapsara de nuevo".

Lo cierto es que, según comentan varios vecinos cercanos a la central eléctrica de El Palmar, "comenzó a oler a quemado" y en pocos minutos, concretamente a las 12:13 horas, se fue la luz de forma total. "Estábamos haciendo vida normal y, de pronto, todo se vino abajo y lo de los datáfonos en los establecimientos ha sido un caos", comenta una vecina.

La compañía asegura que a los 17 minutos del apagón, los técnicos revirtieron la situación de cero, que a las 12:45 horas un 20% de la población ya había recuperado el suministro y una hora más tarde ya se habían acoplado cinco grupos, lo que permitió la recuperación gradual del suministro hasta su recuperación total.

La solución: el cable submarino

Curbelo, mantuvo contacto con los responsables de Endesa, así como con los gobiernos central y canario y agradeció "la respuesta inmediata y la capacidad de recuperación del suministro, muy diferente a lo que nos tocó vivir en el cero energético de julio de 2023".

Curbelo insiste en que "si el cable submarino que nos conecta con Tenerife, que se inaugurará dentro de un mes, estuviera ya en funcionamiento, esto no se habría producido". También está previsto que entre en funcionamiento durante este primer trimestre una nueva estación de Endesa.

"Lo que está claro es que la isla necesita un sistema eléctrico más robusto para que no vuelvan a suceder estas situaciones, por eso desde el Cabildo hemos establecido un plan de ayudas para instalaciones fotovoltaicas en las casas", confirma.

Para el presidente Curbelo, "estos ceros no solo crean problemas a las personas, que viven en una continua incertidumbre, sino que dañan a la imagen de la propia isla".

El precedente de 2023

Este apagón viene precedido del que la isla sufrió durante tres días en julio de 2023 y gracias al cual, según Curbelo, "aprendimos mucho", ya que desde ese momento se incorporaron medio centenar de grupos electrógenos de emergencia portátiles desde la Península y otras islas que se montaron en las instalaciones de El Palmar.

Aquel incidente eléctrico de 2023 afectó a 15.313 usuarios, como consecuencia del incendio que se declaró en las instalaciones de la central El Palmar. El Gobierno canario inició un expediente informativo que acabó con una multa a la compañía de 12,1 millones de euros por infracción muy grave y el Cabildo gomero aprobó en un pleno extraordinario una resolución para interponer "cuantas acciones legales sean necesarias para la defensa de los intereses de los residentes afectados".

La propia compañía Endesa remitió en septiembre de 2023 un informe al Gobierno de Canarias en el que confirmaba que "en la central de El Palmar existe una potencia neta instalada de 18,4 megavatios repartidos en 9 grupos, de los que 5 grupos (8,99 MW) han excedido su vida útil regulatoria (más de 25 años), entre ellos 4 grupos (6,48 MW) que superan los 35 años".