La ecotasa en el Parque Nacional del Teide entra en vigor desde este lunes

El Cabildo de Tenerife implanta la ecotasa en el Parque Nacional del Teide a partir de este lunes con el cobro por el acceso a los dos senderos que llevan a la cumbre. Los residentes no pagarán mientras el resto de canario y los turistas, españoles o extranjeros, deberán abonar entre 3 y 25 euros. El precio estará determinado en la plataforma Tenerife ON, que gestiona las reservas, según franjas horarias, perfil de la persona usuaria y día de la semana.

Telesforo Bravo

En el sendero PNT 10 Telesforo Bravo se aplicarán los precios entre las 09:00 y las 17:00 horas. El acceso seguirá siendo gratuito para las personas residentes en la Isla y los menores de 14 años. Los visitantes de las otras islas de Canarias deberán abonar 6 euros y el resto de personas usuarias, 15.

Montaña Blanca- La Rambleta

Por su parte, el sendero PNT 07 Montaña Blanca–La Rambleta tendrá tarifas en la franja de 09:00 y 15:00 horas, que variarán en función del día. En los laborables, el acceso será gratuito para residentes en Tenerife, tendrá un coste de 3 euros para los del resto de Canarias y de 6 para los demás usuarios. En fines de semana y días festivos, las tarifas serán de 0 euros para residentes en Tenerife, 5 euros para residentes en el resto de las islas y 10 euros para el resto de visitantes.

Proceso de reserva

Durante el proceso de reserva será necesario disponer de una tarjeta de crédito o débito y facilitar los datos de todas los participantes. Las reservas confirmadas no podrán modificarse ni cancelarse, ni cambiar asistentes, fechas u horarios. No serán reembolsables, salvo en casos de cierre del sendero por causas meteorológicas, otras circunstancias excepcionales o si el Teleférico del Teide no se encuentra operativo. Tampoco se devolverá el importe cuando no se permita el acceso por no tener el equipamiento mínimo obligatorio, que puede consultarse en la web de Tenerife ON.

Sistema

El sistema de reservas se mantiene como hasta ahora en la plataforma Tenerife ON, si bien, de forma temporal, solo podrán gestionarse a través de la web www.tenerifeon.es, no estando disponible esta opción en la aplicación móvil. Cada lunes a las 7:00 horas (hora canaria) se abrirá una nueva semana de plazas, manteniéndose siempre un periodo de 28 días disponible para reserva. Para acceder al sistema es necesario estar registrado y validado en la mencionada plataforma.

Crecimiento "insostenible"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya que la decisión responde a un crecimiento «insostenible» en el número de visitantes tras la pandemia. El Parque Nacional del Teide ha pasado de recibir 3,5 millones de personas al año a 5.2, de los cuales el 88 % son turistas y apenas el 11 % población local. Esta presión turística está generando un impacto ambiental considerable que ahora se intenta frenar.

Más recursos

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explica que «los recursos obtenidos se destinarán a reforzar la conservación, la seguridad y la calidad de la experiencia de las personas usuarias, avanzando hacia un modelo más responsable y respetuoso con el Teide».

Personal y normativa

La reciente entrada en vigor del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide y la transferencia completa de las competencias al Cabildo de Tenerife traerán consigo otras mejoras en el Parque Nacional como la incorporación de 17 nuevos trabajadores, entre ellos 8 agentes de medio ambiente. Junto a las tarifas de acceso, el nuevo plan contempla también restricciones para pruebas deportivas y rodajes audiovisuales con el fin de reducir su impacto en el ecosistema. Queda pendiente el Plan de Movilidad que incluirá las guaguas lanzaderas como en el último Operativo Nevada. Con todas estas medidas, el Cabildo de la Isla apuesta por transformar la visita al Teide en una experiencia más controlada, segura y respetuosa con el medio ambiente.

