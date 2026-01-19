¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección "poco frecuente" que sufre Salvador Illa?

La infección que sufre el president Salvador Illa y que desde el sábado pasado lo tiene ingresado en una uci del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona representa solo el 1% de todas las infecciones osteoarticulares. Se trata de una osteomielitis púbica (en el caso de Illa, provocada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae), una infección de la sínfisis púbica (que es una una articulación de los huesos de la pelvis) y del músculo obturador externo izquierdo.

Según la jefa de Enfermedades Infecciosas de Vall d'Hebron, Dolors Rodríguez, la sínfisis púbica es una articulación en la que se unen los dos huesos del pubis y que está ubicada en la parte anterior de la pelvis. "En ella recae toda la carga que hacemos diariamente". A veces esta inflamación, denominada osteomielitis, se extiende a los músculos de la zona, como le ha ocurrido a Illa. "La causa, en el caso del president, ha sido la bacteria Streptococcus dysgalactiae", ha dicho esta infectóloga.

La osteomielitis de la sínfisis púbica es "muy poco frecuente", como han dicho los médicos del president, y puede presentarse de forma aguda o crónica. Entre sus síntomas destacan el dolor pélvico, la dificultad para caminar y, en algunos casos, fiebre o malestar general.

Por su parte, la bacteria Streptococcus dysgalactiae forma parte de la microbiota de muchas personas y, en condiciones normales, no representa un problema. Sin embargo, cuando las defensas están bajas o hay una herida, puede desencadenar infecciones graves.

Tratamiento antibiótico

Rodríguez ha añadido que el tratamiento de esta patología es antibiótico (a Illa se le administrará uno, por vía endovenosa, al menos 15 días), además de analgésico. "Empezó ayer el tratamiento. Las dos primeras semanas serán por vía endovenosa. Aún tiene un dolor importante y por eso inicialmente es importante el reposo", ha respondido cuando los periodistas le han preguntado por la rehabilitación del president.

El equipo médico de Vall d'Hebron ha celebrado este diagnóstico, ya que descarta otros mucho más graves. El president será trasladado a planta este mismo martes y evoluciona favorablemente. Aun así, se desconoce todavía cuántas semanas estará de baja; por el momento, se sabe que la previsión de ingreso es de unos 15 días (aunque no tendría por qué pasarlos todos en el hospital, sino que podría recibir atención domiciliaria en su hogar).

Suscríbete para seguir leyendo