Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaCrimen machistaOdisea en el aeropuerto de BadajozCarnaval de Badajoz
instagram
Así han quedado los vagones de los trenes accidentados en Adamuz

Así han quedado los vagones de los trenes accidentados en Adamuz

Lucía Feijoo Viera

Así han quedado los vagones de los trenes accidentados en Adamuz

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Al menos 39 personas han fallecido y más de 150 han resultado heridas tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Tras el accidente, varias personas quedaron atrapadas en los vagones, y los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en la zona del accidente.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents