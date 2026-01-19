Así han quedado los vagones de los trenes accidentados en Adamuz
Al menos 39 personas han fallecido y más de 150 han resultado heridas tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Tras el accidente, varias personas quedaron atrapadas en los vagones, y los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en la zona del accidente.
