Muere el maquinista y al menos quince personas resultan heridas, seis de ellas graves, en el descarrilamiento de un tren en Barcelona

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell.

El accidente ha provocado la muerte del maquinista y ha dejado 15 heridos de diversa consideración, al menos seis de ellos en estado grave. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy.

A su vez, Bombers de la Generalitat ha movilizado a unas 30 dotaciones que han establecido una zona de seguridad, para evitar que se produzcan nuevos desprendimientos. Trabajan en la zona el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) y el Grup d'Actuacions Especials (GRAE).

A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado 11 ambulancias, además de efectivos de los Bombers.

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 21:01.

Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.