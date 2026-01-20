La Junta de Andalucía espera que hoy martes se tenga la identificación de todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confiado en que este martes todos los fallecidos en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) hayan sido identificados y se les puede comunicar a las familias.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que lo más importante en este momento es que las personas que están ingresadas, 13 de ellas en la UCI, evolucionen favorablemente, y que también se termine de identificar a todos los fallecidos, una cifra que se ha elevado a 41.

"Se ha trabajado toda la noche desde la perspectiva de poder hacer las autopsias y la identificación a través de las pruebas de los familiares que hace la Guardia Civil, y esperamos durante el día de hoy evolucionar totalmente hasta poder completar esa identificación y comunicar a todos los familiares", según ha señalado.

Ha indicado que cree que durante la mañana de este martes, "todas las autopsias van a estar finalizadas". "El Instituto de Medicina Legal se está acelerando todo lo posible", según ha señalado Sanz, quien ha señalado que, sin duda, se trata de un proceso "complejo y lento", puesto que hay que realizar las pruebas de ADN con familiares y luego tiene que llegar la autorización judicial para las comunicaciones.

Atendidos en el Centro Cívico Poniente Sur

"Creemos, por lo que esta mañana hablábamos con los responsables del Instituto de Medicina Legal y con la Guardia Civil, que durante el día de hoy todas las familias, desde luego, tienen que tener la comunicación respecto a la identidad de sus familiares", ha añadido.

Antonio Sanz ha señalado que los familiares de los fallecidos están siendo atendidos en el Centro Cívico de Córdoba y se les está "dando información de manera constante".

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante el dispositivo desplegado tras el accidente de Adamuz. / Salas / Efe

Ha insistido en que espera que los trabajos de indentificación culminen hoy, "pero depende de muchas circunstancias y, sobre todo, de operaciones como las que tiene que hacer la Guardia Civil de pruebas a familiares que complementen la identificación que se pueda hacer a través de las autopsias", que sí está previsto que finalicen durante la mañana.

Causas del accidente

Antonio Sanz ha manifestado que la Junta no va a "elucubrar" sobre las posibles causas del accidente, ya que no es su competencia, sino de ADIF y del Ministerio de Fomento, y lo que hay que hacer es dejar que se investigue. "Lógicamente queremos saber qué ha ocurrido, es clave e importantísimo, exigimos que sea cuanto antes, pero para nosotros ese es un asunto que corresponde exclusivamente a ADIF y al Ministerio de Fomento", ha recalcado.

Sobre los trabajos en el lugar del siniestro, ha manifestado que este martes va a ser un día importantísimo con la entrada de determinadas máquinas que van a permitir "trocear" para que los bomberos puedan seguir realizando sus operaciones en los vagones del tren Alvia. "Nosotros lo que deseamos es poder cerrar también el capítulo de cuántas personas han fallecido y hasta que no se levante definitivamente el Alvia, no vamos a poderlo saber", ha señalado Antonio Sanz, quien ha indicado que ojalá no hubiera que lamentar más fallecidos.

Cooperación y lealtad institucional

En cualquier caso, ha confiado en que con esa operación de troceamiento, "se pueda rescatar a los tres cadáveres" que están localizados. No obstante, ha señalado que "lo que puede ocurrir, y eso no es descartable" es que pueda haber más fallecidos una vez que se levante el Alvia.

Asimismo, el consejero también se ha referido a esa lealtad y cooperación entre el Gobierno central y Junta de Andalucía que se ha evidenciado ante este grave accidente: "En Andalucía no entendemos otra manera de hacer las cosas que desde la cooperación, desde la coordinación y desde la lealtad institucional, y entendemos que los ciudadanos los que esperan de nosotros son respuestas y soluciones y en eso hemos estado volcados".

Reacción solidaria de la ciudadanía

Sanz ha valorado además la respuesta ciudadana en Adamuz y otros municipios de los alrededores ante el accidente, al tiempo que también se ha referido al alto número de ciudadanos que ha acudido a donar sangre tras el llamamiento que se hizo.

"Se han triplicado los datos diarios de donaciones: Normalmente son 800 ó 900 donaciones de sangre diarias y hemos alcanzado las 3.000, lo cual demuestra que la sociedad andaluza ha entendido que era la hora de sumar y de la solidaridad", ha indicado el consejero.

"Yo he vivido momentos muy duros, pero también he sentido el orgullo de ver la respuesta del pueblo y de los profesionales y cuerpos de seguridad", ha señalado.