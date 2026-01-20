El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz

El joven médico malagueño de 29 años, Jesús Saldaña, se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) donde este domingo colisionaron dos trenes de alta velocidad, según han confirmado fuentes familiares.

Su familia y amigos habían pedido ayuda a través de las redes sociales para tratar de localizarlo, ya que no habían tenido noticias suyas desde el accidente, pero tampoco encontraban su nombre entre las personas identificadas en los hospitales o en los listados de víctimas.

Jesús Saldaña trabajaba como cardiólogo en el Hospital La Paz, de Madrid, y viajaba de regreso a la capital en el último vagón del tren de Iryo, que fue uno de los tres que descarriló y resultaron más dañados por el impacto.

El último recuento oficial ha elevado a 41 la cifra de fallecidos en el accidente. Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Búsqueda por redes sociales

Las redes sociales se volcaron en la búsqueda del joven malagueño y tanto X como Instagram se llenaron de publicaciones pidiéndo ayuda para intentar localizarlo. Numerosos compañeros de profesión se implicaron también y publicaron mensajes con su imagen, tratando de obtener cualquier tipo de información y animando a compartirlo.

"No sabemos nada de él desde que tuvo lugar el accidente", explicaba Ignacio Álvarez, un amigo suyo, en su cuenta de la red social X. "Iba en uno de los vagones del iryo", informaba. “Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba”.

Poco después se sumaron a la desesperada petición su hermana, Natalia Saldaña, que también es médico en el Hospital Regional, y otros conocidos y compañeros de profesión.

Su hermana, explicó el lunes en una entrevista en Cadena SER, que lo único que habían podido recuperar de su hermano es su teléfono. Fue una pasajera la que recogió el móvil momentos después del accidente y contestó a las llamadas de su familia, manteniendo el contacto con estos para ayudar a buscarlo. A pesar de sus esfuerzos, solo pudieron obtener el móvil, el cual la pasajera cedió a la Guardia Civil, quienes se lo entregó ya a la familia.

"No sabemos nada, tenemos su móvil, pero no lo tenemos a él", destacó Saldaña en una entrevista con Aimar Bretos. "La esperanza es lo último que se pierde, pero pasan las horas sin noticias suyas", compartió. La hermana del médico relató que recorrieron todos los hospitales de Córdoba y no había nadie ingresado con su nombre.

Noticias relacionadas

Jesús Saldaña ya fue noticia hace más de diez años. El malagueño obtuvo la nota más alta de Selectividad de la provincia de Málaga en 2013, consiguiendo entrar en la carrera que más tarde le permitió desempeñar su trabajo: medicina. Un 13,81 fue lo que le llevó a estudiar Medicina en la Universidad de Málaga. Actualmente, se encontraba en el quinto año de residencia en el Servicio de Cardiología del Hospital La Paz.