Testimonio
María Castro, psicóloga que atiende a los familiares del accidente de Adamuz: "El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo"
La atención a los familiares de los desaparecidos prosigue en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba
Noelia Santos
María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que participa en el acompañamiento a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha explicado este miércoles cómo está el ambiente en el centro cívico Poniente Sur. Ha detallado que el duelo “se va modificando” y se va pasando “del shock” al “no me ha pasado a mí”. Ahora, ha apuntado Castro, “ya están un poco apaciguadas esas sensaciones” y viene “la parte de asimilarlo, de cerrarlo” y también “de buscar explicaciones”.
Los familiares que todavía aguardan noticias se mantienen en vilo. Ante la pregunta de si la confirmación de la identidad de sus allegados aporta algo de tranquilidad, la psicóloga de Cruz Roja ha reconocido que “tener información ya da tranquilidad. Muchas veces están esperando esa información y, entonces, ya se pasa a otro proceso del duelo. Esa información es necesaria para ir cerrando”.
Atención para quien ha intervenido
En todo ese proceso es en el que participan los psicólogos de Cruz Roja, los de la Diputación de Córdoba (a través del IPBS) o los del Colegio Andaluz de Psicología. Los profesionales, recuerda Castro, “somos intervinientes en los que también hay que intervenir”, no solo los psicólogos, sino los bomberos, los sanitarios o los policías. “Hacemos técnicas para ese trabajo, después, de desconexión”.
Más de 150 profesionales
Más de 150 psicólogos de toda Andalucía han pasado por Córdoba estos días para prestar atención a los familiares de las víctimas. Gran parte de esos trabajos se han centrado en el centro cívico Poniente Sur, donde la sensación este miércoles es la de un cansancio que se mezcla con la desesperación.
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país