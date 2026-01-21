Sucesos
Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en la tragedia ferroviaria de Adamuz
Tras sacar el convoy número 8, los trabajos se centran ahora en retirar el otro coche antes de la llegada de la lluvia
Adrián Ramírez
Las grúas han logrado retirar a primera hora de la mañana de este miércoles uno de los vagones del tren Iryo accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
La retirada, concretamente del vagón número 8 -el último del convoy-, se produjo poco después de la salida del sol. Así lo han confirmado a Diario Córdoba fuentes de la empresa encargada de las labores. El vagón ya ha sido desplazado hasta las inmediaciones del puesto de mando avanzado y los equipos trabajan ahora en la extracción del segundo.
Trabajo a contrarreloj para retirar el segundo vagón
Según informan estas mismas fuentes, diversas dificultades derivadas de la situación del terreno entorpecieron los trabajos durante la noche. En estos momentos, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar retirar el segundo vagón y, posteriormente, proceder con el Alvia. Las grúas están situadas en el lado derecho de la vía, junto a la estación y el puesto de mando avanzado.
Desde Grúas Alhambra señalan que desconocen si la lluvia, prevista para alrededor del mediodía en Adamuz, podría dificultar las labores, aunque no prevén que sea necesario paralizarlas. “Todo dependerá de la intensidad y de cómo afecte al terreno”, añaden.
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país