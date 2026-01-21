Tres fiscales de Córdoba investigan las causas del accidente ferroviario de Adamuz

Tres fiscales de la Fiscalía provincial de Córdoba están participando en la investigación de las causas de la tragedia ferroviaria ocurrida el domingo pasado en Adamuz. El siniestro ha dejado, por el momento, 43 víctimas mortales y el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha afirmado este miércoles que "no hemos tenido antes una tragedia de estas características".

En declaraciones a medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional, que han tenido lugar en la Ciudad de la Justicia, Fernando Sobrón ha avanzado que el Ministerio Público ampliará los medios humanos dedicados a esta catástrofe si es necesario. También ha admitido que, a nivel personal, "estamos todos muy afectados" por el accidente.

"Todavía, evidentemente, no existen resultados"

Fernando Sobrón ha precisado que "ahora mismo no podemos hablar de nada de la investigación, porque nos encontramos en una fase inicial, y desde la Fiscalía vamos a ser prudentes". En cualquier caso, ha explicado que "desde el primer momento son muchísimas las personas que están participando en la investigación de los hechos. Su tiempo está exclusivamente dedicado a ello. Están realizando una labor, me consta, muy importante", pero "todavía, evidentemente, no existen resultados".

A preguntas de los periodistas, este responsable ha confiado en que la instrucción de esta macro causa "sea lo menos larga posible, pero compleja, evidentemente, lo es". También ha detallado que "no estamos todavía en la fase técnico-jurídica, estamos en la fase de investigación y de asistencia a las víctimas. Las cuestiones técnico-jurídicas las trataremos cuando tengamos todos los datos y conozcamos todo lo que hay".

Al inicio de su intervención, Fernando Sobrón ha recordado a las víctimas y ha dado el pésame a las familias, y ha deseado "una pronta recuperación de todas las personas que, desgraciadamente, siguen necesitando asistencia médica en diferentes hospitales".

Fuente: Diario Córdoba