Trágico suceso
Tres fiscales de Córdoba investigan las causas del accidente ferroviario de Adamuz
Fernando Sobrón afirma que "no hemos tenido antes una tragedia de estas características"
Pilar Cobos
Tres fiscales de la Fiscalía provincial de Córdoba están participando en la investigación de las causas de la tragedia ferroviaria ocurrida el domingo pasado en Adamuz. El siniestro ha dejado, por el momento, 43 víctimas mortales y el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha afirmado este miércoles que "no hemos tenido antes una tragedia de estas características".
En declaraciones a medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional, que han tenido lugar en la Ciudad de la Justicia, Fernando Sobrón ha avanzado que el Ministerio Público ampliará los medios humanos dedicados a esta catástrofe si es necesario. También ha admitido que, a nivel personal, "estamos todos muy afectados" por el accidente.
"Todavía, evidentemente, no existen resultados"
Fernando Sobrón ha precisado que "ahora mismo no podemos hablar de nada de la investigación, porque nos encontramos en una fase inicial, y desde la Fiscalía vamos a ser prudentes". En cualquier caso, ha explicado que "desde el primer momento son muchísimas las personas que están participando en la investigación de los hechos. Su tiempo está exclusivamente dedicado a ello. Están realizando una labor, me consta, muy importante", pero "todavía, evidentemente, no existen resultados".
A preguntas de los periodistas, este responsable ha confiado en que la instrucción de esta macro causa "sea lo menos larga posible, pero compleja, evidentemente, lo es". También ha detallado que "no estamos todavía en la fase técnico-jurídica, estamos en la fase de investigación y de asistencia a las víctimas. Las cuestiones técnico-jurídicas las trataremos cuando tengamos todos los datos y conozcamos todo lo que hay".
Al inicio de su intervención, Fernando Sobrón ha recordado a las víctimas y ha dado el pésame a las familias, y ha deseado "una pronta recuperación de todas las personas que, desgraciadamente, siguen necesitando asistencia médica en diferentes hospitales".
Fuente: Diario Córdoba
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país