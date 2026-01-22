Oftalmología despunta como una de las especialidades más demandadas del MIR: "Es bonita y clínica"

Tras Dermatología y Cirugía Plástica, Oftalmología es una de las especialidades más demandadas por los médicos que aprueban el MIR. Sucede convocatoria tras convocatoria, desde aproximadamente 2010, explica a EL PERIÓDICO el doctor José Antonio Gegúndez, secretario de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). En 2025, sus plazas se agotaron el cuarto día de adjudicación. En este 2026, se ofertan 229 plazas (el año pasado fueron 224) que, nuevamente, todo apunta a que serán de las más solicitadas. "Es una especialidad muy bonita, muy clínica, muy médica", justifica el oftalmólogo.

Actualmente, existen 47 especialidades MIR entre las que elegir tras la realización del examen. De forma tradicional se dividen en especialidades clínicas, médico-quirúrgicas y de laboratorio. Aunque también figura la organización según dónde se ejerzan (hospital o Atención Primaria), así como según su orientación (grupos de edad, aparatos o sistemas, órganos, técnicas diagnósticas, técnicas terapéuticas, enfermedades concretas y actividades humanas).

Que a cada convocatoria Oftalmología sea de las más deseadas no sorprende al doctor Gegúndez. "Es una especialidad que reúne una serie de condiciones que la hacen muy atractiva porque es tanto médica como quirúrgica. Es decir, que tiene esas dos vertientes y, aparte de todo el trabajo clínico en consulta y hospitalización, se pueden desarrollar habilidades quirúrgicas", señala.

Estudiar el ojo

Alude a "una cirugía de gran precisión –una microcirugía– que está altamente tecnificada gracias a una tecnología que ha crecido en los últimos años, con muchos equipos". "Es una especialidad completamente relacionada con otras y, para poder estudiar el ojo, hay que saber medicina porque ahí se manifiestan muchos signos de una gran parte de enfermedades sistémicas y a la inversa: muchas enfermedades sistémicas tienen también dolencias de los ojos que van a inducir a problemas a nivel general y eso lo hace muy atractivo", remarca el especialista.

Como plus, añade, "es una especialidad, vamos a decirlo así, 'muy limpia' y muy cómoda". El envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida de la población "condiciona que aparezcan muchas enfermedades y eso hace que la demanda de atención oftalmológica sea muy elevada, lo que, obviamente, da trabajo tanto en el ámbito público como en el privado".

Oftalmología es una de las especialidades con más pacientes en lista de espera, situándose habitualmente como la segunda con mayor volumen, solo por detrás de Traumatología. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, publicados en noviembre de 2025 y relativos al corte del primer semestre de ese año, eran 170.096 pacientes los que esperaban a una intervención quirúrgica.

Demoras que también llegan a la sanidad privada. Según el 'Estudio RESA 2025. Indicadores de resultados sanitarios en la sanidad privada', elaborado por la Fundación IDIS y publicado en noviembre, la demora en Oftalmología ha aumentado ligeramente y se sitúa en 11 días de promedio.

Envejecimiento

Enfermedades como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) ya son la primera causa de pérdida de visión en el mundo occidental entre los mayores de 50 años (seguida en prevalencia por el glaucoma y la retinopatía diabética). En España, se estima que más de 800.000 personas padecen DMAE, una de las enfermedades oculares con mayor riesgo de ceguera legal en los mayores de 60 años.

El envejecimiento de la población ha disparado las patologías oculares con una presión cada vez mayor en los centros sanitarios. En Barcelona, el Servicio de Oftalmología del Hospital Vall d’Hebron ha inaugurado recientemente nuevas consultas externas en el Parc Sanitari Pere Virgili, donde también se encuentra la Unidad de Cirugía Sin Ingreso, que incluye tareas asistenciales y la realización de pruebas complementarias oftalmológicas en las consultas. Son siete nuevas consultas, siete gabinetes para tratamientos ambulatorios y una Unidad de Terapia Intravítrea, en una superficie de unos 500 metros cuadrados.

