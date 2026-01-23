Las declaraciones de David Sánchez y Gallardo abrirán el juicio el próximo 28 de mayo

Las declaraciones como acusados de David Sánchez y del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo abrirán el próximo 28 de mayo el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial pacense.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz ponente de la causa, Emilio Serrano, ha fijado el calendario del juicio, que se celebrará del 28 de mayo al 4 de junio, y al que ha tenido acceso EFE.

Los once procesados en la causa, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, declararán los días 28 y 29 de mayo en la Audiencia pacense acusados de delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El resto de investigados son cargos y exresponsables de diversas áreas de gestión de la Diputación de Badajoz, así como el exjefe de la Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de esta institución provincial Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y quien anteriormente trabajó en el Ministerio de Presidencia.

Tanto el día 1 como el 2 de junio la vista acogerá la declaración de una quincena de testigos, entre los que figuran aspirantes al puesto que finalmente ocupó David Sánchez, el de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación, y directores y exdirectores de los conservatorios.

Un día después, a tenor del calendario, declararán cuatro testigos más y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en las investigaciones de esta causa.

La última sesión se destinará a la presentación de los informes definitivos por las partes, entre ellas los de las siete acusaciones populares (Manos Limpias, HazteOir, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Fundación de Abogados Cristianos).

El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

La jueza considera que la creación del puesto fue "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de este, quien "en ese momento carecía de trabajo estable".

Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo, la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como "objetivo" que fuera ocupado por David Sánchez, quien dejó el cargo en febrero de este año.

La jueza también procesa a Luis María Carrero, quien, según la jueza instructora, habría utilizado la influencia derivada de "su amistad íntima" con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

La Fiscalía siempre ha mantenido archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos.

"Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", afirmó el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

El juicio supondrá el final de un largo camino de nueve años y medio, desde que en octubre de 2016 en la Diputación de Badajoz se barajara la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música.