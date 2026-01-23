Las ambulancias llegaron en 17 minutos a Adamuz: "Sabíamos por el 112 que había dos trenes pero había muchos heridos graves que atender"

El trágico accidente de trenes de Adamuz se produce a las 19.43 horas del domingo. Un minuto después, el servicio de emergencias del 112 recibió la primera de las múltiples llamadas de heridos procedente del Iryo destino Madrid. Segundos más tarde llegan los primeros avisos del Alvia que viajaba hacia Huelva. Justo en ese momento, Adif recibe la alerta del maquinista, que en ese momento no es consciente de la gravedad del siniestro. Así arranca un despliegue del dispositivo sanitario y de emergencia, coordinado por la Junta de Andalucía, con el apoyo del Gobierno de España, que llega a acumular en la zona de la tragedia a 800 profesionales de distintas unidades durante los cuatro días que duró.

El dispositivo sanitario se activó de inmediato: a las 19,47 horas. A las 20.02 llega la primera de las ambulancias procedente de Adamuz. Es decir, habían transcurrido 15 minutos desde el aviso interno y 17 desde la primera llamada al 112. A partir de ahí, se inicia un despliegue que acumula 39 ambulancias en un periodo de tiempo de 40 minutos. Las primeras proceden de los municipios del entorno como son Montoro, Adamuz, El Carpio o Bujalance. Posteriormente llegan otras 15 de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada; otras nueve de la empresa de transporte de pacientes de Córdoba, siete de la Cruz Roja y dos de apoyo logístico del 061. Todo esto en un lugar con un sólo acceso y completamente a oscuras. Al mismo tiempo se activaron todos los hospitales andaluces.

Los sanitarios que se desplazaron al lugar de los hechos sabían que había dos trenes. Habían sido informados por el 112. Pero se encontraron primero con el Iryo, que seguía sobre las vías, y con un elevado número de personas heridas de distinta gravedad. Por eso, conforme fueron llegando fueron atendiendo a los más graves. "Una emergencia por definición es un caos. Y en este caso además el siniestro se produjo en una zona rural con un sólo acceso y de noche. Sabíamos que había dos trenes pero nos encontramos con unos vagones sobre la vía, otros tumbados y mucha gente herida por todas partes. Había muchas personas que atender y no tantos recursos", resume el director asistencial del 061 José María Villariego en una entrevista en Antena 3.

Un relato que subraya el consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, que destaca la rapidez y eficiencia del dispositivo en "una de las emergencias más complejas y graves que ha habido en Andalucía". De hecho, como destacó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el triaje realizado en esa primera fase fue "fundamental para salvar vidas".

¿Cuándo llegan los sanitarios al tren Alvia de Huelva?

Pero mientras esto ocurría a 800 metros había otro tren. El Alvia, que concentraba el mayor número de víctimas. Llevaban accidentados más de 20 minutos cuando los primeros heridos comenzaron a desplazarse hacia el otro punto de la colisión siguiendo una luz inidentificable según los testimonios. A partir de ese momento empiezan a ser atendidos y, conforme los recursos lo permiten, empiezan a desplazarse los servicios sanitarios hasta los vehículos del tren con destino Huelva. Llegan a los 35 minutos. "Sabíamos que había otro tren, pero no sabíamos donde estaba ni si los vagones (unos de pie y otros tumbados) eran ya los dos trenes", acalara Villariego.

Quienes reciben a esos primeros heridos son los guardias civiles que habían llegado al accidente a las 20.00 horas. Esa primera patrulla, según su relato, no conocía que había dos trenes implicados en el accidente. Se dieron cuenta "cuando vieron llegar gente caminando por la vía con linternas de los móviles encendidos".

Cuando llegan al lugar donde está el segundo tren detectan que la tragedia es mayor en ese punto con vagones completamente destrozados y un mayor número de fallecidos. A partir de ese momento advierten a la central, piden más refuerzos ya con la ubicación del segundo tren que el 112 y los servicios sanitarios sabían que existían pero no dónde se encontraba ubicado.

En ese tiempo los heridos del Iryo no reciben atención médica. Pero eso no altera la trágica cifra de fallecidos. Como confirmó el consejero de Sanidad Antonio Sanz la noche del jueves en Canal Sur todas las autopsias realizadas por el Instituto Forense reflejan que murieron en el acto. Es decir, no hay constancia de que ninguna de las 45 víctimas mortales perdiera la vida en el tiempo que transcurrió entre el siniestro y la llegada de las ambulancias.