¿Cómo afecta el temporal al AVE? Así limitan la velocidad los trenes ante las rachas de viento

Días de máxima precaución para el transporte aéreo, por carretera y también en el ferrocarril. Los efectos de la borrasca Ingrid han dejado mella en casi todos los medios que comunican Galicia con el resto del país. Entre el jueves y el viernes se suspendieron 10 vuelos con origen y destino al aeropuerto de Vigo, cerrándose además al tránsito de camiones la A-52 entre Ponteareas y Zamora. Incluso el tráfico ferroviario está sufriendo importantes demoras producto de las fuertes rachas de viento, registrándose a en Carballeda de Valdeorras un pico de 147 kilómetros por hora a las diez de la mañana del viernes. Al mismo tiempo, varios trenes se encuentran detenidos por una incidencia en el cambiador de ancho de Taboadela al estar congeladas las vías.

Para el primero de los casos el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dispone de un protocolo especial ante los efectos del temporal. El gestor dispone de 32 dispositivos en las líneas Ourense-Santiago y Sanabria-Olmedo que permiten predecir la velocidad y dirección del viento que afecta a la circulación.

Los Detectores de Viento Lateral (DVL) están formados por un conjunto de estaciones meteorológicas que también pueden analizar la temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. Un algoritmo de control procesa la información y establece las limitaciones temporales de velocidad que correspondan. Para ello también se tiene en cuenta la previsión suministrada por la AEMET.

Diferentes escenarios

Los trenes con velocidad máxima superior a los 250 kilómetros por hora, como los Avril que cubren los trayectos de AVE y Avlo entre Galicia y Madrid, comienzan a reducir la misma a partir de las rachas de 100 kilómetros por hora de viento. En función de la intensidad de las mismas se podrá frenar hasta los 230, 160 o incluso los 80 km/h. Esta situación ya se ha visto en varios servicios de las últimas horas, provocando retrasos de hasta dos horas al circular más lento por la provincia de Zamora. A ello se une la oficialización por parte de Adif de la Limitación Temporal de Velocidad (LTV) a 220 en 20 kilómetros al sur de Santiago por el mal estado de la vía. Esta medida ya se venía aplicando desde, al menos, mediados de noviembre.

Limitaciones de velocidad en el ferrocarril ante fuertes vientos laterales / Adif

En aquellos que no superen la Alta Velocidad (250 km/h) como los Alvia y los Media Distancia, los citados umbrales se reducen a los 160 y 80 kilómetros por hora, aunque se reduce el umbral a los 45 nudos para tomar medidas. En todos los modelos de tren y servicio, se suspenderá la circulación ferroviaria en caso de que el viento supere los 65 nudos de velocidad, unos 120 kilómetros por hora

