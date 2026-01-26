Sanidad firma el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco que no apoyan los sindicatos médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado este lunes con los sindicatos mayoritarios el acuerdo para la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, con nuevos derechos y mejores condiciones laborales para los profesionales sanitarios. El acuerdo ha sido firmado por CCOO, UGT, CSIF y el sindicato de enfermería Satse, pero no por los sindicatos que representan exclusivamente a los médicos, que mantienen su rechazo al acuerdo y la convocatoria de huelga indefinida a partir del 16 de febrero para reclamar un estatuto propio.

Las guardias pasan de 24 a 17 horas y la jornada máxima será de 45 horas

“Gracias al diálogo, a más de 60 reuniones, con momentos tensos porque es un texto complejo, de elaboración artesanal, hemos logrado el acuerdo más amplio alcanzado nunca en el sistema de salud”, ha celebrado la ministra. Según ha querido dejar claro, las organizaciones firmantes “representan a todos los profesionales del sistema”, incluido los médicos, dado que también forman parte de sus afiliados.

Asimismo, en una negociación que se ha prolongado tres años, con tiras y aflojas y varias convocatorias de huelga, a juicio de la ministra "se han recogido todas las reivindicaciones laborales", también las de los médicos, salvo una, que los facultativos tengan un estatuto propio. Sanidad ha rechazado por activa y por pasiva esta petición porque considera que “no se puede fragmentar el sistema y las mejoras [laborales] se las merecen todos los profesionales” que trabajan en el sistema.

Por eso, García ha sugerido incluso que no se volverá a reunir con los sindicatos que representan exclusivamente a los médicos y han convocado la huelga indefinida: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); el Sindicato Médico Andaluz (SMA); Metges de Catalunya (MC); la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS); el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Y les ha instado a presentar la propuesta de un estatuto propio a través de algún grupo parlamentario, algo que, por el momento, solo apoya Vox.

Larga tramitación

“Si todas las reivindicaciones ya están dentro, cuál es el fin de esas reuniones [ha manifestado en torno a posibles nuevos encuentros para desconvocar la huelga]. Ha habido más de 80 reuniones, no nos ha faltado diálogo con todas las organizaciones”, ha subrayado.

El acuerdo, que se ha plasmado en un anteproyecto de ley que aún tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente por las Cortes, por lo que tiene por delante una larga y compleja tramitación, incorpora la reducción de 24 a 17 horas del tiempo máximo de guardia, que no podrá solaparse con la jornada ordinaria, una de las principales reivindicaciones de los sanitarios. Además, cada servicio puede organizar los turnos como quiera, de forma que las 17 horas es un tope máximo, pero se puede optar por turnos de 12 horas, como ya se hace en algunos hospitales. Y quedan exentos los mayores de 55 años y las embarazadas.

Asimismo, el texto contempla un límite máximo de 45 horas semanales; inferior al umbral europeo y, por primera vez, un mecanismo de intervención ante situaciones de sobrecarga persistente. En materia de conciliación, el acuerdo reconoce este derecho como tal, dejando de ser una mera concesión. Asimismo, avanza en estabilidad laboral mediante ofertas públicas de empleo periódicas -cada dos años- y límites a la temporalidad; se facilitan los concursos de traslado con convocatorias abiertas y permanentes, y se actualiza la clasificación profesional, reconociendo además la labor investigadora y docente como trabajo efectivo.

La reacción

Tras la firma del acuerdo, el sindicato AMYTS ha dejado claro que el pacto "nace sin contar con los médicos y los facultativos". "Se trata de un acuerdo que perpetúa las condiciones de los médicos, que son peores que las del resto de categorías. No estamos en contra de mejoras para otras categorías, pero son claramente insuficientes para los médicos. Seguimos abiertos a establecer un verdadero diálogo y a mejorar las cosas y para eso es necesario un estatuto médico propio", ha indicado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS.

En la misma línea, en un comunicado conjunto, el comité de huelga ha manifestado su "descontento" con el anuncio del acuerdo "en un ámbito de negociación que no permite una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica". Por ello, ha anunciado que se mantiene el calendario de movilizaciones anunciado, incluida las semanas de huelga nacional indefinida fijadas para los próximos meses.