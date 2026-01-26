Nueva jornada de caos en el servicio de Rodalies en Cataluña por incidencias en un centro de control de Adif

Por tercera vez en los últimos cinco días, los usuarios de Rodalies, informados de que el servicio se ponía en marcha, han acudido a coger el tren y se han encontrado con que toda la red volvía a paralizarse. Una incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif en la estación de França de Barcelona ha vuelto a complicar el servicio de trenes de Rodalies y Regionales en Cataluña, con dos interrupciones largas que han provocado la suspensión de la circulación de los convoyes.

Ocurrió el jueves, cuando los trenes no salieron por el plante de los maquinistas frente a la falta de garantías de seguridad; el sábado, cuando Renfe intentó prestar servicio y la climatología volvió a jugar una mala pasada; y de nuevo este lunes, cuando un fallo en el centro de control de Adif ha paralizado el servicio a las 6.30, apenas media hora después de su entrada en funcionamiento.

Nuevos desprendimientos

A las 8.00 Renfe ha informado de la resolución parcial de la incidencia y la recuperación progresiva del servicio de trenes, que ya de por sí se presenta fragmentada, debido a que los técnicos de Adif y la Generalitat están revisando 24 puntos de la red. La mañana de este lunes, además, un pequeño desprendimiento cerca de las vías en la entrada de un túnel entre Arenys de Mar y Canet, que en este caso no ha llegado a invadir los carriles, ha vuelto a demostrar que la situación no se encuentra aún bajo control. Lo ha corroborado otro deslizamiento a las 13.30 entre Caldes de Malavella y Girona de la línea que conecta Barcelona y Portbou, que mantiene la circulación interrumpida también en este punto.

Los usuarios han vuelto a ser las víctimas de esta situación y Renfe ha reiterado su mensaje de disculpas, también en nombre de Adif, que no cuenta con un portavoz que explique lo que sucede en su infraestructura.

Reuniones a dos bandas

El Gobierno catalán ha activado el decreto de teletrabajo y recomendado minimizar la movilidad.

A primera hora se han reunido el presidente en funciones, Albert Dalmau; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, con el secretario de Estado José Antonio Santano; el presidente de Renfe , Álvaro Fernández Heredia; el presidente de Adif y Pedro Marco de la Peña, presente de forma telemática; así como el nuevo director de rodalies, Josep Enric García Alemany. También están en estas reuniones la consellera de Interior, Núria Parlon, los responsables de Trànsit, el Institut Cartogràfic y el Servei Meteorològic. Más tarde se ha añadido también el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, al ganar dimensión la crisis abierta con el sector empresarial.

Posteriormente, los responsables de Renfe y Adif se han reunido para intentar gestionar la nueva crisis.

Crisis con el sector económico

El malestar entre los representantes empresariales ha ido en aumento. El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha pedido este lunes al Govern que exija responsabilidades “directas, inmediatas y urgentes” por los incidentes de Rodalies.

El Gobierno catalán ha anunciado que el presidente en funciones comparecerá el miércoles en el Parlament para explicar la gestión de la crisis.