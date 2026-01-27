Un estudio demuestra, por primera vez, que una combinación de tres fármacos elimina tumores de páncreas en modelos animales

Esperanza frente a uno de los cánceres más agresivos y con menos supervivencia: el de páncreas. La Fundación Cris Contra el Cáncer ha presentado este martes en Madrid los resultados de un estudio liderado por el doctor Mariano Barbacid, el equipo de Barbacid, uno de los científicos más reconocidos del mundo en oncología molecular, que ha conseguido abrir "una puerta hasta ahora nunca abierta": una triple combinación terapéutica capaz de eliminar por completo los tumores de páncreas en ratones, sin efectos secundarios notables y con una durabilidad nunca observada hasta ahora.

La estrategia se basa en la combinación de tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para que las células tumorales crezcan: uno selectivo contra el oncogén KRAS -motor principal del cáncer de páncreas- y otros dos frente a EGFR y STAT3, proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores. La inhibición simultánea de estas tres dianas ha demostrado ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral. Atacarlas de forma simultánea -una aproximación inédita hasta ahora- ha demostrado ser la clave.

El estudio, publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto -PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)- demuestra que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX (Xenoinjertos Derivados de Pacientes). Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin sufrir efectos adversos derivados de esta terapia.

"No había ni rastro, el ratón estaba curado", ha enfatizado Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas y presidente de honor científico de la entidad. "Es un paso histórico", ha añadido.

Una respuesta completa

"Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", ha señalado el doctor Mariano Barbacid.

"Invertir en investigación es imprescindible para cambiar la historia del cáncer. Este estudio demuestra que cuando se apoya ciencia excelente, los resultados llegan y abren nuevas oportunidades reales para los pacientes", ha enfatizado la presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola. Ha destacado el gran talento científico que tenemos en España "al que debemos cuidar, promover y retener". Para ello, ha dicho, nuestro país debe poner en marcha políticas públicas que lo hagan posible como estrategias concretas y consensuadas frente al cáncer y, por supuesto, regular la figura del médico investigador.

Además, Manterola ha reivindicado "el modelo de colaboración público-privada entendida como la aportación de la sociedad civil al sistema público para que sea sostenible, excelente y al alcance de cualquier persona al margen de su situación socioeconómica".

Ensayo clínico y regulaciones

Los siguientes pasos tras la publicación de estos resultados deberán centrarse en la puesta en marcha de un ensayo clínico, para lo cual será necesario reunir la financiación adecuada -"esa parte es complicada porque en España sobre todo se invierte en ladrillo", ha criticado Barbacid- y avanzar en los procesos regulatorios correspondientes.

Como se ha explicado, la estrategia diseñada por el grupo de Barbacid se basa en atacar tres puntos claves de los mecanismos internos del tumor: KRAS, EGFR y STAT3. Estas tres proteínas actúan como motores del crecimiento y la resistencia de las células tumorales.

Según se ha detallado, es muy posible que el inhibidor de KRAS, RMC-6236, pueda estar aprobado en ciertas indicaciones en 2026 o como muy tarde en 2027. Respecto a los degradadores de STAT3, hasta el momento no se ha aprobado ninguno, aunque ya se están ensayando contra la leucemia mielógena aguda. La aprobación en otros tipos de tumor facilitaría su aprobación en combinaciones terapéuticas como la descrita en este trabajo.

El principal "escollo"

Para el doctor Barbacid, el principal "escollo" para iniciar ensayos clínicos reside en el inhibidor de EGFR, Afatinib, ya que, si bien ha sido aprobado por la FDA para el adenocarcinoma de pulmón con mutaciones en EGFR, no lo ha sido para tumores con mutaciones en KRAS -muy características del cáncer de páncreas.

Respecto a la regulación de las investigaciones, Lola Manterola, ha hecho un llamamiento institucional para que "el Gobierno continúe trabajando con las agencias regulatorias en agilizar al máximo la aprobación de los medicamentos, destacando los PRIME (PRIority MEdicines), tratamientos innovadores seleccionados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para acelerar su desarrollo y aprobación.

Continuidad de la investigación

En este estudio no se han observado resistencias y ahora hay que ampliarlo a modelos de ratón con otras alteraciones genéticas, se ha aclarado. Además, es esencial ampliar el número de muestras tumorales de pacientes y estudiar las metástasis derivadas de estos tumores. Barbacid ha hecho un llamamiento a los cirujanos y los patólogos para que envíen esas muestras admitiendo, como problema, que "la sanidad española está muy saturada". De esta forma, se podrán identificar con precisión qué pacientes podrán beneficiarse de la actual estrategia terapéutica o de nuevas terapias para aquellos tumores o metástasis que no respondan.

Es importante recordar, señala el doctor Barbacid, que los tumores humanos no son entidades homogéneas y que se componen de distintas zonas y poblaciones de células "que podrían responder de manera diferente a distintas terapias o al menos, a variaciones de una terapia troncal".

La Fundación Cris Contra el Cáncer apoya desde 2020 el proyecto liderado por el doctor Barbacid, con una financiación acumulada que ya supera los 2 millones de euros. La generosidad de donantes, socios, empresas y de todas las personas que recaudan fondos para la investigación ha hecho posible que la entidad impulse proyectos como este.

