La OMS retira a España el estatus de país libre del sarampión, enfermedad que había eliminado hace 10 años

"Era de esperar", asegura Fernando Moraga-Llop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado a España el estatus de país libre del sarampión, enfermedad infecciosa que llevaba 10 años eliminada en el territorio. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la OMS, en la que comunica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España, tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024.

El sarampión ha ido al alza en los últimos años, pero especialmente a partir de 2024. Así lo demuestran los datos. En España hubo 14 casos en 2023; 227 en 2024, y 397 en 2025. En lo que va de año se han confirmado en toda España cuatro casos de sarampión. La vacuna del sarampión es la triple vírica, que además protege contra la rubeola y la parotiditis. El epidemiólogo Joan Caylà señala que el aumento del sarampión se debe al "parón" que generó la pandemia de covid-19 en los sistemas sanitarios y en la vacunación sistemática, la influencia de los movimientos antivacunas y el auge de la desinformación.

Desciende la cobertura vacunal

El doctor Moraga-Llop pone el foco en que han bajado las coberturas vacunales. Y pone encima de la mesa más datos: en España, en 2023, la cobertura de la segunda dosis de la vacuna era del 94,4%, mientras que en 2024 descendió al 91,7%. "Esta es la media de España, pero es que hay ocho comunidades por debajo del 90% en la segunda dosis. Sabemos que el sarampión, para tenerlo controlado –dado que es una enfermedad muy contagiosa–, necesita de una cobertura siempre superior al 95%. Hay demasiadas personas vacunadas solo de una dosis", señala el vacunólogo.

El sarampión, recuerda, se consideró eliminado en España en 2016. Ese año la OMS le concedió el estatus de país libre de transmisión endémica. En Cataluña, se eliminó mucho antes: en el año 2000. "Debemos hacer un esfuerzo importante en aumentar las coberturas de vacunación. Es el único medio que hay para controlar el sarampión. Necesitamos más educación sanitaria y abandonar ideas como que las vacunas causan autismo. Hay que poner las dos dosis", insiste Moraga-Llop.

Actualización del plan estratégico

Dada esta situación, el Ministerio de Sanidad, junto con el Instituto de Salud Carlos III, trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, con el fin de adaptarlo a la situación actual, según un comunicado.

Entre los objetivos de ese plan está reforzar la cobertura de vacunación, ya que la inmunización con la vacuna triple vírica sigue siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión.

De los 227 casos de sarampión confirmados en España en 2024, 160 no estaban vacunados y siete contaban solo con una dosis, según Sanidad. La cifra de infecciones aumentó en 2025 a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados.

Sanidad ha querido aclarar que esta decisión de la OMS no afecta a la rubeola, respecto a la cual España mantiene el estatus de eliminación.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países europeos. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

