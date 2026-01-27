Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 27 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 27 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 47, 42, 23, 43 y 4 y las estrellas 9 y 3.
El código del Millón ha sido el XHX86869.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística
- La plataforma única sigue ganando terreno en Badajoz: tres calles del Casco Antiguo se transformarán en los próximos meses
- Seis años de prisión para el acusado de violar a una conocida en el baño de un bar de Badajoz