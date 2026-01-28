La Generalitat de Cataluña da por finalizado el realojamiento de migrantes del B9 que acampaban bajo el puente de la C-31 en Badalona

La Generalitat de Cataluña ha asegurado este miércoles que ya ha terminado el realojamiento de los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona, que desde hace más de un mes duermen al raso bajo el puente de la C-31, en el límite con Sant Adrià de Besòs. Si bien hace unos diez días el Ayuntamiento de Badalona cifraba en 59 las personas que dormían bajo el puente, en los últimos días el goteo de realojamientos no ha cesado. El pasado viernes 23 apenas quedaban una quincena de personas, según declaraban las entidades sociales que trabajan en la zona, y de hecho ya se disponía de recursos habitacionales para ellos.

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha declarado que en los últimos días se ha conseguido "realojar temporalmente a las 30 personas del B9 que todavía pernoctaban bajo el puente de la C31". "Con esta actuación, damos por finalizada esta fase del realojamiento", ha explicado la titular de Drets Socials. "Tenemos constancia que ahí ya no quedan personas relacionadas con el B9". En total, la Generalitat, las entidades sociales y la administración local están atendiendo actualemente a más de 180 personas de las que fueron desalojadas, el 17 de diciembre. De estas, más de 120 se encuentran en recursos financiados o activados por la Generalitat. A partir de ahora, ha seguido la consellera, la situación interpela al Ayuntamiento de Badalona ya que, como en todos los municipios, la competencia en sinhogarismo es de los ayuntamientos".

Consultado por EL PERIÓDICO, el portavoz de la plataforma Badalona Acull, Carles Sagués, asegura sin embargo que bajo el puente aún quedan una decena de personas que vienen del B9 y que espera puedan ser realojadas próximamente. Además, señala, restan también una veintena de personas más pernoctando bajo la infraestructura, que en este caso no provienen del antiguo instituto, sino que son personas sintecho de Badalona que, "cuando desaparezcan las tiendas de campaña, volverán irremediablemente a aquellos lugares de la ciudad en que pasaban la noche". "Seguimos trabajando con la Generalitat, hay una canal abierto de diálogo", mantiene Sagués.

Si bien inicialmente la Generalitat barajaba realojamientos de dos meses de duración, la consellera Martínez Bravo ha indicado que "intentarán flexibilizarlo" si alguna persona necesitase más tiempo. En todo caso, Drets Socials insiste en que a partir de ahora queda trabajar en la fase del "acompañamiento" y del retorno a Badalona de los reubicados "porque no se nos escapa que son vecinos de Badalona, tienen ahí su vida y en su inmensa mayoría quieren volver a realizar su proyecto de vida", ha señalado Martínez Bravo. Asimismo, la Generalitat sostiene que también está colaborando con la Delegación del Gobierno para "agilizar las regularizaciones administrativas de las personas que cumplen los requisitos".

El anuncio del final del asentamiento llega después de tres episodios de protesta vecinal en el barrio de Sant Roc. El último, este mismo martes, cuando unos 70 vecinos cortaron la C-31 durante casi dos horas para denunciar la "inseguridad" en la zona, de la que culpan a las personas que han poblado el campamento bajo el puente. La plataforma de vecinos de Sant Roc y la Associació Veïnal del Remei sostienen que el perfil de los asentados ha variado, y que los que han ido quedando una vez los desalojados del B9 han sido reubicados son más conflictivos.

Suscríbete para seguir leyendo