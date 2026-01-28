Sevilla recuerda a las víctimas de los últimos accidentes de tren: "Las cañadas oscuras tienen nombre: Adamuz y Gelida"

La Catedral de Sevilla ha acogido este miércoles una misa funeral en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que se saldó con 45 fallecidos, así como por el maquinista Fernando Huerta, joven sevillano que perdió la vida en el siniestro de Gelida (Barcelona) tres días más tarde.

La eucaristía, celebrada en el trascoro de la Catedral, que preside una pintura gótica de la Virgen de los Remedios, con el Niño sentado en su regazo, y con un sobrio exorno floral, la ha oficiado el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, que ha comenzado su homilía elevando sus oraciones por el eterno descanso de las víctimas mortales en sendos accidentes: "Mis condolencias más sinceras a los familiares y mi cercanía con los heridos".

"Después de una tragedia como esta, no es fácil dirigir unas palabras, cuando la herida aún está abierta. Somos una familia en la que nadie debe sentirse solo", ha añadido el prelado, al tiempo que ha tenido un "especial recuerdo" a los servidores públicos, "que han puesto su profesionalidad y humanidad al servicio de los demás".

El alcalde de Sevilla, Antonio Sanz acompañado por los consejeros de la Junta de Andalucía y otras personalidades en el Funeral celebrado en la Catedral de Sevilla / Joaquín Corchero / Europa Press

Monseñor Saiz Meneses se ha referido a los momentos de profundo desánimo, peligro o dificultades extremas que recoge uno de los versos del Salmo como metáfora de la tragedia ferroviaria que ha sacudido con fuerza Andalucía, y en especial a la provincia de Huelva, la más afectada por el accidente de los trenes de alta velocidad. "Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú vas conmigo. Esas cañadas tienen hoy nombre: Adamuz y Gelida".

Junto a familiares de las víctimas, autoridades políticas, civiles y militares se han dado cita en esta fría tarde de enero, entre ellas, los consejeros de Turismo y Andalucía Exterior, Cultura y Deporte y Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arturo Bernal, Patricia del Pozo y Catalina García; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz; el presidente de la Diputación, Javier Fernández; el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez; la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, y el senador del PP Rafael Belmonte.

Asimismo, han asistido a esta misa funeral representantes del Sevilla FC y de la hermandad de la Macarena, dado que el maquinista sevillano, que se hallaba realizando prácticas en el convoy de Rodalies accidentado en la provincia barcelonesa, era socio de la entidad nervionense y hermano de la corporación de la Madrugada. Huerta fue la única persona que falleció en ese accidente, que dejó cinco heridos graves, seis menos graves y 26 de carácter leve.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo da el pésame a la familia del fallecido en el Funeral celebrado en la Catedral de Sevilla. / Joaquín Corchero / Europa Press

La Seo hispalense se ha sumado de esta forma a otras celebraciones de esta naturaleza, como la que tendrá lugar este jueves en Huelva, que se llevará a cabo en el Palacio de Deportes Carolina Marín, a las 18,00 horas, por la limitación de aforo de la catedral, con presencia prevista de los Reyes Felipe VI y Letizia.

En la capital onubense, esta misa funeral estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra; por el obispo emérito de la Diócesis onubense, José Vilaplana, y por el clero diocesano. Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar.

En Córdoba, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18,00 horas, en la Mezquita-Catedral, tras estar inicialmente prevista para el jueves 29. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.