Sanidad pone en marcha un estudio pionero de tres años para evaluar el impacto en la salud mental tras la DANA

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un estudio pionero de vigilancia para evaluar el impacto de la depresión, ansiedad y estrés postraumático de la población afectada por la DANA en la Comunitat Valenciana. Se trata de un estudio de cohorte prospectiva en el que se realizará un seguimiento durante tres años, con una recogida de datos inicial o basal aproximadamente al año de la DANA, y dos oleadas adicionales previstas a los dos y tres años. La población de estudio incluye a personas mayores de 5 años residentes en las zonas afectadas en el momento de la catástrofe.

El estudio arranca a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental, junto con las Direcciones Generales de Salud Pública y Salud Mental de la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública.

La población de referencia se sitúa en 608.772 personas, distribuidas en 37 municipios y 4 pedanías de la provincia de Valencia que fueron clasificadas como zonas de impacto medio y alto según el informe de la Cámara de Valencia sobre los daños ocasionados por la DANA en la actividad comercial minorista. El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio estratificado por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo.

Se ha definido una muestra compuesta por, al menos, 8.153 personas adultas (mayores de 18 años) y 2.718 personas menores (de entre 6 y 17 años), procedentes de una muestra de 23.318 hogares seleccionados e invitados a participar.

Catástrofes medioambientales

La DANA del 29 de octubre de 2024, que tuvo una especial incidencia en el este y sur peninsular, afectó gravemente a 74 municipios de la provincia de Valencia, con una población residente de aproximadamente un millón de personas, y provocó importantes daños materiales en viviendas, locales y comercio minorista, además de las graves pérdidas humanas. Las catástrofes medioambientales pueden aumentar el riesgo de aparición de problemas de salud mental a medio y largo plazo, como ansiedad, depresión, estrés postraumático y dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas.

En línea con experiencias internacionales, como el English National Cohort Study of Flooding and Health llevado a cabo por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, cita el Ministerio, este estudio busca ofrecer una base empírica que permita orientar las intervenciones necesarias desde las instituciones sanitarias. El objetivo general es conocer el impacto de la DANA en la salud mental de la población expuesta, con el fin de fundamentar la planificación de medidas de control y de servicios asistenciales adecuados tanto en la actual situación como en futuras emergencias similares.

Los objetivos específicos, desglosa el Ministerio, incluyen: conocer la frecuencia de probable depresión, ansiedad y estrés postraumático según el nivel de exposición a la inundación o identificar factores personales, sociodemográficos, de apoyo social y relacionados con la catástrofe asociados a la morbilidad psicológica.

Dos cuestionarios

El estudio permitirá identificar de forma específica el impacto en el bienestar emocional provocado por fenómenos climatológicos extremos como las inundaciones, mejorando la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias y sociales. Asimismo, contribuirá a generar evidencia local sobre los determinantes del impacto emocional y psicológico en contextos de emergencia, con el objetivo de establecer medidas preventivas y de atención más eficaces.

Las personas seleccionadas recibirán una invitación mediante correo postal. Las que voluntariamente acepten participar deberán comunicar su consentimiento expreso por medios telefónicos o electrónicos, tras lo cual se concertará una entrevista que podrá realizarse de manera presencial o telefónica. Las sucesivas oleadas se realizarán a las mismas personas participantes.

La encuesta constará de dos cuestionarios: uno dirigido a personas adultas y otro a menores, ajustado a su edad. Se recogerán datos sobre características personales y del hogar, percepción de salud y calidad de vida, morbilidad, salud mental, apoyo social y variables específicas relacionadas con la DANA.

