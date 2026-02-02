Lucía Feijoo Viera

Un juez declara ilegal multar coches aparcados con la ITV caducada en Oviedo

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo ha puesto freno a una práctica habitual en la capital asturiana: multar vehículos estacionados con la ITV caducada. En una sentencia de 15 de septiembre de 2025, el magistrado declara ilegal una sanción de 200 euros impuesta por la DGT a raíz de una denuncia de la Policía Local, al considerar que solo se puede sancionar la circulación sin inspección técnica en vigor, no el mero hecho de estar aparcado.