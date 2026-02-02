La IA toma el control de una misión marciana: el rover Perseverance completa su primer recorrido en Marte sin ayuda humana

Por primera vez en la historia de la exploración espacial, un vehículo robótico ha recorrido la superficie de otro planeta siguiendo una ruta planificada íntegramente por inteligencia artificial y sin ningún tipo de ayuda humana. Según ha anunciado la agencia espacial estadounidense NASA, por primera vez desde que empezó su misión, el todoterreno espacial 'Perseverance' ha logrado completar con éxito dos trayectos en Marte a partir de itinerarios diseñados por sistemas avanzados de IA capaces de ver el terreno, detectar obstáculos y tomar decisiones complejas de navegación. Ambos trayectos, afirman los expertos, se realizaron sin la habitual supervisión de los "conductores" humanos en remoto. "Esto podría cambiar la forma en la que exploramos otros planetas", ha afirmado Jared Isaacman, el nuevo administrador de la NASA.

La demostración tuvo lugar los días 8 y 10 de diciembre de 2025, en los días 1.707 y 1.709 de la misión de Perseverance en Marte. Según relatan los responsables del proyecto, el todoterreno marciano arrancó su recorrido desde el borde del cráter Jezero y realizó dos recorridos: uno de 210 metros y, dos días después, otro de 246 metros. En ambos casos, el robot siguió una ruta generada automáticamente por modelos de inteligencia artificial desarrollados y probados en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Según afirma la agencia espacial, se trata de la primera vez que una IA asume una tarea que hasta ahora recaía exclusivamente en técnicos que, desde las salas de control situadas en la Tierra, se encargaban de guiar en remoto los recorridos en Marte, conscientes de que un paso falso en un terreno tan hostil podía poner en jaque toda la misión.

"Las tecnologías autónomas como esta pueden ayudar a que las misiones operen de forma más eficiente, respondan a terrenos desafiantes y hasta aumenten el retorno científico" Jared Isaacman — Administador de la NASA

Los responsables de la misión afirman que ambos recorridos fueron un éxito y que, de hecho, son la prueba de que es posible acelerar la exploración de otros planetas mediante este tipo de tecnologías. "Las tecnologías autónomas como esta pueden ayudar a que las misiones operen de forma más eficiente, respondan a terrenos desafiantes y hasta aumenten el retorno científico", ha explicado Isaacman tras darse a conocer los resultados de este trabajo. "Nos dirigimos hacia un futuro en el que la IA y otras herramientas inteligentes ayudarán a nuestros rovers a realizar recorridos de kilómetros, reduciendo la carga de trabajo de los operadores y señalando características interesantes de la superficie para el equipo científico", ha añadido, en esta misma línea, Vandi Verma, ingeniera robótica espacial del JPL e integrante del equipo de Perseverance.

Control remoto de la misión

Para entender la importancia de este trabajo cabe dar un paso atrás y recordar cómo, hasta ahora, se guiaban las misiones marcianas. Y es que durante décadas, los recorridos de los robots enviados a Marte se han planificado manualmente a miles de kilómetros de distancia. Para ello, equipos de científicos se dedicaban a analizar las imágenes captadas del terreno y, a partir de ahí, hacían lo posible para diseñar pequeñas rutas fragmentadas, recopilar las instrucciones del recorrido en tramos cortos y enviarlas a los robots marcianos a través de la Red de Espacio Profundo de la NASA. Todo ello, teniendo en cuenta que la distancia con Marte es tan grande que imposibilita contactar con los rover en tiempo real y que, por lo tanto, una vez enviada una instrucción no hay vuelta atrás y que, además, no es posible reaccionar en el momento ante posibles imprevistos.

Para solventar este problema, los responsables de la misión idearon un proceso distinto. Crearon una inteligencia artificial capaz de analizar imágenes orbitales de alta resolución del suelo marciano tomadas por la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. A partir de esos datos, se diseñó un sistema para identificar elementos críticos como el tipo de roca del suelo, la pendiente del terreno y ondulaciones de la arena. Y con todo ello en cuenta, se diseñaron dos rutas "óptimas y seguras" para que Perseverance pudiera seguir explorando el terreno marciano. Los recorridos, antes de enviarse a Marte, fueron puestos a prueba con el "gemelo digital" de Perseverance, una réplica virtual del rover que permite verificar más de 500.000 variables de telemetría y asegurar que los comandos son totalmente compatibles con el software de vuelo.

"La IA está mostrando un enorme potencial para agilizar la navegación autónoma fuera de la Tierra"

Según explican los responsables del proyecto, el éxito de la prueba abre la puerta a misiones de exploración espacial mucho más autónomas. "La IA está mostrando un enorme potencial para agilizar la navegación autónoma fuera de la Tierra", ha explicado Vandi tras darse a conocer estos resultados. "En un futuro, estas tecnologías disruptivas podrían ayudarnos a crear las infraestructuras necesarias para lograr una presencia humana permanente en la Luna, en Marte y más allá", ha argumentado Matt Wallace, responsable de la Oficina de Sistemas de Exploración del JPL, para ilustrar el alcance estratégico de esta tecnología que, en un futuro, podría cambiar la forma en la que exploramos otros mundos lejanos.

