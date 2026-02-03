Tradición en EEUU
La marmota Phil pronostica seis semanas más de invierno
La 'fiabilidad' de este método consiste en que si el día está nublado, la marmota, al salir no verá su sombra y se quedará fuera, mientras que si se trata de un día soleado, ve la misma y regresa a la misma
EP
La marmota Phil, de la localidad Punxsutawney en Pensilvania (Estados Unidos) ha pronosticado este lunes que el tiempo invernal durará seis semanas más, ya que después de salir de su madriguera y ver su sombra, ha regresado a su cueva.
La marmota más famosa del mundo sale cada 2 de febrero en una popular fiesta que esta pequeña localidad celebra desde hace 130 años.
La ceremonia ha contado con actuaciones musicales y espectáculos. Ha sido pasadas las 13.00 horas (en España) cuando han sacado a Phil de su madriguera y esta, al ser un día soleado, ha visto su sombra y ha vuelto a su escondite.
El pronóstico, sin rigor científico alguno, apunta que la primavera no llegará antes de tiempo y que el tiempo invernal se alargará seis semanas más, hasta mediados de marzo, cuando comenzará la nueva estación.
La 'fiabilidad' de este método consiste en que si el día está nublado, la marmota, al salir no verá su sombra y se quedará fuera, mientras que si se trata de un día soleado, ve la misma y regresa a la misma. Si no ve la sombra se supone de acuerdo con esta tradición estadounidense que el invierno terminará pronto y la primavera llegará adelantada, y al contrario.
La tradición de la marmota procede de la celebración cristiana del Día de las Candelas, que tiene lugar el 2 de febrero. Ese día los cristianos llevaban sus velas a la iglesia para su bendición, al considerar que sus hogares quedarían bendecidos para lo que quedara de invierno.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- Cierra una mítica tienda de El Faro de Badajoz
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- El temporal deja numerosos incidentes en la ciudad de Badajoz