Intensa búsqueda de una mujer desaparecida junto al río en Málaga tras salvar a su perro

Una mujer de algo más de unos 40 años, natural de Torremolinos y con residencia en Torrox, permanece desaparecida en Sayalonga, después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a La Opinión de Málaga, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.

El operativo de búsqueda de la mujer trabaja a lo largo de cinco kilómetros del río Turvilla, entre este pueblo y la localidad vecina de Algarrobo. A primera hora de este jueves se incorporó a las tareas un helicóptero, que está buscando por toda la ribera del río. El aparato llevaba un equipo de montaña de la Guardia Civil por si es necesario bajar en alguna zona de difícil acceso, ha informado Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil en Málaga. Además colaboró el equipo Pegaso de la Guardia Civil con un dron.

Sin embargo, al decretarse la alerta naranja por viento y lluvias, se han tenido que retirar los medios aéreos por cuestiones de seguridad. No obstante, siguen en las labores de búsqueda 30 efectivos.

La desaparecida sería natural de Torrox y residiría en este otro municipio axárquico junto a su pareja. Aún con las restricciones marcadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, la joven habría sacado a sus dos perros en las inmediaciones del río. En un momento dado, uno de los dos habría caído al cauce y, sin dudarlo un momento, la propietaria accedió a las frías aguas hasta lograr salvar el can. Desde ese momento nadie ha podido saber de su paradero.

Ampliando el radio de búsqueda

Al parecer, ya caída la noche se ha ampliado el radio de búsqueda a la localidad de Algarrobo, donde el río Turvilla o Sayalonga pasa a tomar el nombre de este otro municipio axárquico. La fuerza del caudal acumulado y la gran cantidad de material que arrastra en este momento dificulta sobremanera la búsqueda, como han alertado los propios portavoces públicos consultados.

Al contingente con hasta ocho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga se les han sumado con el paso de las horas integrantes de la unidad especializada GREIM de la Guardia Civil, así como del grupo también específico de actividades subacuáticas (GEAS). De esta forma, más de una veintena de agentes expertos en actuar en zonas de muy difícil acceso trabajan para poder hallar a la mujer.

Noticias relacionadas

Protección Civil se ha unido a las labores de búsqueda de la mujer desaparecida al anochecer de este miércoles en el río Turvilla. / l.o.

Sin precedentes

En esta parte de la Axarquía más oriental se ha superado la barrera de los 50 litros por metro cuadrado. Si con las nieves de estas últimas semanas, el nivel del río Turvilla ya presentaba cotas altas este pasado domingo, con motivo de la celebración de San Antón en la vecina localidad de Árchez, "este miércoles arrastraba el triple de agua". Muchos vecinos señalan que el río, a la altura de Sayalonga, dispone de puentes que generalmente no han presentado incidencias en cuanto a su estabilidad. Pero reconocen que las lluvias de estos meses han roto todos los límites conocidos en décadas, de manera que se han desestabilizado taludes y vías rurales utilizadas para el acceso a viviendas y explotaciones agrícolas.