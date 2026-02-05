Sara Fernández

Borrasca Leonardo: La Guardia Civil y la UME rescata y evacúa a personas y animales durante la noche

La lluvia ha caído este miércoles sin tregua sobre una Andalucía ya saturada de agua por el tren de borrascas y activó una de las mayores emergencias climatológicas de los últimos años, con miles de desalojados, ríos al límite y un despliegue masivo de medios de todas las administraciones. A última hora de este miércoles, un amplio dispositivo buscaba a una joven de unos 30 años arrastrada en las inmediaciones del río Turvilla en Sayalonga, en la Axarquía de Málaga. La joven salió por la tarde a pasear a su perro que fue llevado por la corriente al intentar salvarlo fue llevada por la crecida del caudal. Es el episodio más grave a estas horas en una jornada que ha mantenid en vilo a toda Andalucia.