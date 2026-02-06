La Opinión

Búsqueda de la mujer desaparecida en Málaga

El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita. Más información