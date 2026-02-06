Encuentran un cuerpo sin vida en la zona donde buscaban a la mujer desaparecida en Málaga

La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de una mujer a un kilómetro de distancia del lugar de donde desapareció una mujer el pasado miércoles por la noche. Actualmente están intentando confirmar su identidad.

La búsqueda se ha acelerado este viernes con la incorporación de un dron y perros de la Guardia Civil especializados en encontrar a personas, procedentes de Madrid. Finalmente, con el respiro concedido por el tiempo y el final de las lluvias, el dispositivo de 30 efectivos ha logrado localizar el cuerpo de una mujer en el término municipal de Sayalonga, a un kilómetro de donde había desparecido una mujer de 40 años el miércoles pasado.

Familiares de la mujer desaparecida han ido llegando en los últimos minutos a la plaza principal de Sayalonga, donde el ambiente es de profunda tristeza a la espera de que se confirme finalmente la identidad del cuerpo.

Desaparecida en plena borrasca Leonardo

Carolina Casado, de unos 45 años, era natural de Torremolinos, pero vivía en la zona desde hacía 7 años como profesora de yoga. Desapareció en Sayalonga, al parecer tras ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo indicaron fuentes locales a La Opinión de Málaga. Al parecer salió a pasear con sus perros cerca del río Turvilla, que bajaba con mucho caudal. Uno de sus perros cayó al agua y ella se lanzó a rescatarlo, pudiendo salir el animal a la orilla, pero perdiéndose el contacto con la mujer.

Agradecimiento de la familia de Carolina

José Casado, hermano de Carolina, quiso aclarar que su hermana conocía perfectamente la zona, por donde solía pasear frecuente con sus perros. En este sentido, quiso aclarar que su hermana tenía un gran amor por los animales, especialmente por sus perros.

El hermano de Carolina quiso agradecer el esfuerzo de todos los implicados en buscar el cuerpo de su hermana "pese al mal tiempo y las dificultades". En este sentido, recalcó el agradecimiento por recuperar el cuerpo de su hermana, algo muy importante para su familia para poder despedirse de ella.