Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.809 metros cúbicos

Córdoba continúa con la mirada atenta al río Guadalquivir y es que, tras unas horas de bajada, los desembalses y las lluvias que ya ha comenzado a dejar la borrasca Marta han vuelto a disparar el caudal hasta los 1.809 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital. De acuerdo con la información difundida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el río, por tanto, prácticamente duplica el umbral de desbordamiento, que se sitúa en 950 metros cúbicos.

Pasado el mediodía de este sábado registraba 1.625 metros cúbicos por segundo, pero en poco menos de tres horas las fuertes precipitaciones han motivado que el caudal vuelva a elevarse notablemente. El organismo de cuenca ya advirtió este viernes de que, después de la aparente tregua climática, la situación podría empeorar.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, explicó ayer a los medios de comunicación que el caudal del río a su paso por la capital se está calculando con el dato de Villafranca, que es de 1.534 metros cúbicos por segundo en estos momentos, y la cantidad de agua desembalsada en San Rafael de Navallana, que está aliviando 275 metros cúbicos por segundo.

Con estas cifras, el río todavía permanece alejado de los 2.000 metros cúbicos por segundo que rozó este viernes en el primer pico de crecida. La CHG ha advertido, no obstante, de que en estos días podría alcanzar los 2.400 metros cúbicos de la riada histórica de 2010.

El Guadalquivir se halla, asimismo, en nivel rojo a su paso por Fuente Palmera, con 2.759 metros cúbicos, y por El Carpio, donde se registran 1.645 metros cúbicos por segundo.

De forma paralela, la lámina del río a su paso por la capital ha crecido hasta los 5,45 metros de altura sobre la lámina de aguas bajas. Esta mañana se había reducido a 5,17 metros, después de alcanzar ayer viernes un pico de 5,9 metros. Con el resultado actual, continúa duplicando el umbral de desbordamiento. También se halla en nivel rojo en Almodóvar del Río, donde llega a 10,30 metros, y en el azud de Alcolea, donde tiene casi 110 metros, en este caso, sobre el nivel del mar.