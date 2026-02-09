Temporal
Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones
Redacción
Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.
Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.
El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.
La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente