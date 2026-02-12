España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre del 2025, hasta el récord de 49.570.725 de habitantes empadronados a 1 de enero de 2026, según la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el INE. Se trata del valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional fue de 442.428 personas.

El incremento de la población se debe a una tendencia consolidada: la llegada de inmigrantes, ya que la cifra de personas nacidas dentro de las fronteras, ante el desplome de la natalidad y un mayor número de muertes, volvió a disminuir. De esta forma, la población procedente del extranjero y empadronada en España ha superado, por primera vez, los 10 millones de personas –en concreto 10.004.581– a 1 de enero, un número más elevado que la cifra de los residentes que tienen nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adopción de la nacionalidad española, según destaca el INE.

Así, por un lado, el número de extranjeros aumentó en 56.431 personas durante el cuarto trimestre, hasta los 7,2 millones. Por otro lado, la población de nacionalidad española –nacidos en España o no– creció en 25.089, hasta los 42 millones de habitantes. En el otro lado de la balanza, la población nacida exclusivamente en España disminuyó en 8.696 personas, hasta los 39 millones de habitantes.

El desplome se debe a un descenso paulatino de nacimientos y un mayor número de muertes, lo que produce un saldo vegetativo negativo. En 2025, los alumbramientos repuntaron. Sin embargo, nacen casi 47.550 niños menos que antes de la pandemia. Al mismo tiempo, aumenta la esperanza de vida, hasta los 84 años de media, por lo que la población española presenta un lento y consolidado envejecimiento de la población.

Al mismo tiempo, se está produciendo un debate en torno a la creciente población inmigrante. Mientras el Gobierno ha abierto la puerta a la regularización de 500.000 migrantes en situación irregular, Vox insiste en repatriar a los extranjeros 'sin papeles', así como aquellos que tengan antecedentes penales o "viven de las ayudas públicas".

En este contexto, las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025, según la estadística del INE, fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de quienes se marchan fueron la marroquí (con 13.000 salidas), la colombiana (12.500) y la española (7.900), dado que también hay españoles que se marchan al extranjero.

Durante el periodo analizado, la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Illes Balears. También creció en la ciudad autónoma de Ceuta y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,34% más), Castilla-La Mancha (0,27%), Comunidad de Madrid (0,24%) y Catalunya (que con 0,23 de aumento, se situó en cuarto lugar).

A su vez, el INE indica que el número de hogares se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre de 2025.

