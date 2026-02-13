El Teide se sacude por séptima vez en diez años: las estaciones sísmicas detectan más de 800 terremotos en 10 horas

El Teide se ha sacudido por séptima vez en los últimos diez años. En la tarde del jueves, la red sismica detectó más de 800 pequeños terremotos en las inmediaciones del gran volcán en apenas diez horas. La sismicidad, común en esa zona de la isla desde 2016, puede estar relacionada con las vibraciones que se han venido registrando durante la última semana. Los científicos consideran que puede estar relacionada con un incremento de los gases volcánicos en el sistema hidrotermal de la isla.

Desde la tarde de este jueves hasta la madrugada del viernes –entre las 17:30 y las 04:00 horas–, la zona de Las Cañadas del Teide encadenó varios terremotos seguidos que dieron lugar a un nuevo enjambre, el séptimo desde hace una década. En total, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó 876 eventos sísmicos de muy baja magnitud, siendo la máxima de 0,7 mbLg, lo que hace que sea un enjambre de muy baja energía. La mayoría de los terremotos se produjeron a unos 8 kilómetros de profundidad debajo del nivel del mar, lo que también coincide con lo ocurrido en años previos.

Relación con los pulsos sísmicos

Como explican, debido a su baja magnitud, no es posible localizar todos los eventos sísmicos de forma individual. No obstante, el análisis conjunto de la serie indica que se ha producido en la zona oeste de Las Cañadas del Teide. La zona coincide con las «vibraciones» o «pulsos sísmicos» que se han venido registrando desde el pasado fin de semana. De ahí que los investigadores crean que estas señales previas puedan tener una relación con los enjambres. «No lo tenemos seguro, pero en otras ocasiones estos enjambres también han estado precedidos de pulsos similares, aunque más cortos en el tiempo», apunta el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez.

Y es que este enjambre ha sido la traca final de una semana en la que las entrañas del Teide han mostrado un comportamiento muy poco habitual. Durante los últimos días, en las inmediaciones del Teide se han detectado pequeños terremotos, casi imperceptibles y tan solapados entre sí que apenas se puede constatar el lugar del que surgen ni su intensidad. La diferencia de estas señales con otras detectadas anteriormente es que en esta ocasión no se han detectado de forma aislada, sino en un continuo. De hecho, esta vibración se detectó durante toda una hora seguida el pasado lunes.

El séptimo enjambre

El lugar donde se ha detectado este enjambre también coincide con el patrón de actividad de años previos. En esta área, de hecho, ya se han registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, en junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024 y agosto de 2025. Desde 2023, además, esta actividad sísmica ha estado acompañada de una ligera deformación –que en tres años se ha acumulado hasta los dos centímetros– y de un ligero incremento en la emisión de gases y, en concreto, del dióxido de carbono. Sin embargo, los científicos no creen que estos indicadores sean precursores de una erupción a corto ni medio plazo, es decir, en un plazo de semanas ni meses.

Aunque el origen de los terremotos aún se encuentra en discusión científica, para el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla. Es decir, que tanto la deformación de 2 centímetros en el sector noreste del pico del Teide, como el aumento de dióxido de carbono y estos recurrentes terremotos están asociados a la presión que ejercen los gases volcánicos en el sistema hidrotermal.

En cualquier caso, los científicos descartan que los terremotos hayan sido generados por una intrusión de magma y afirman que estas señales no tienen visos de convertirse en precursores de una erupción a corto o medio plazo. No obstante, los investigadores sí señalan que este tipo de actividad volcánica demuestra que Tenerife es una isla activa donde en el futuro puede ocurrir una nueva erupción. Sin embargo, por lo pronto, los indicadores que se han detectado desde 2016 no muestran que esto vaya a ocurrir de manera inminente.

