Andalucía prevé la vuelta "progresiva" de los vecinos de Grazalema desalojados: los geólogos diseñan el mapa de seguridad

Con la vista puesta en el informe de los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que "esta tarde" (por la de este domingo) se decidirá la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema, una medida que quedará supeditada al dictamen de los técnicos, que explicitarán "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

Además, Moreno ha avanzado detalles del plan 'Andalucía Actúa' con el que la Junta va a hacer hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a toda la comunidad en las últimas semanas. Según ha avanzado, se destinarán recursos económicos para reparar con urgencia infraestructuras básicas como centros de salud que necesiten reparaciones (La consejería de Salud ha cifrado en 14 millones los daños causados en centros sanitarios), así a como medidas específicas enfocadas a la reactivación de los sectores económicos más perjudicados, entre otras iniciativas.

La batería de medidas serán presentadas este martes y nace fruto de la "recomposición" de partidas del Presupuesto de la Junta de Andalucía. "Será un plan abierto a las nuevas valoraciones de daños que se vayan concretando", ha adelantado el presidente sobre una cuestiones relativas a reparar infraestructuras básicas. "Empezaremos por la red viaria, esencial para retomar la actividad normal, por ejemplo, en los colegios. A ellos destinaremos de inicio 500 millones de euros", ha añadido Moreno, quien ha vuelto a emplazar al resto de administraciones a apoyar con todos los recursos posibles este plan: "Esto no lo puede hacer ninguna de forma individual. Tenemos que arrimar el hombro, tanto ayuntamientos, diputaciones, Junta, como por supuesto el Estado y la Unión Europea".

Moreno ha realizado estas declaraciones durante su visita al polideportivo El Fuerte de Ronda (Málaga), donde se aloja parte de los vecinos evacuados, de los 1.600 que hace ya diez días tuvieron que abandonar sus casas por la afectación que las lluvias del tren de borrascas que azotó la zona había creado en el subsuelo de este pueblecito de la Sierra de Cádiz. Desde un día después del desalojo, un equipo de expertos del CSIC y del Instituto Geológico y Minero de España han estado trabajando no sólo en Grazalema sino en todos los municipios de la zona con una características del subsuelo y el terreno similares.

Desde este espacio, acompañado del alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y también la alcaldesa de Ronda, Marypaz Fernández, el presidenre ha señalado que la toma de decisiones podría ser "esta misma tarde” y, por tanto, el retorno "podría ser de manera inminente" a las áreas identificadas como seguras por los especialistas. "Si tomamos la decisión esta tarde puede ser mañana mismo", ha precisado sobre el posible calendario del regreso.

Alcalde de Grazalema: "La última palabra la tiene la ciencia"

En paralelo, el alcalde de Grazalema ha trasladado un mensaje de prudencia y esperanza a sus vecinos, después de confirmar que las administraciones trabajan ya en la fase de retorno. Según ha indicado, “los técnicos que trabajan en el pueblo ultiman un informe que garantizará el retorno a las zonas seguras. Esta noche dispondremos de la información". Por el mometo, ya certificaron que los seísmos detectados en los últimos días no tienen que ver con las afectaciones por el temporal. Ya en conversación con El Correo de Andalucía, cuando se cumplió una semana del desalojo, García trasladó que la vuelta al pueblo se haría en condiciones de "seguridad" donde "la última palabra la tiene la ciencia".

El presidente andaluz ha explicado que "los técnicos con georradares están midiendo el nivel de peligrosidad" ante escenarios como "corrimientos de tierra o hundimientos" que puedan comprometer la seguridad. Por ello, ha recalcado que el regreso no se hará de forma generalizada, sino "por fases, por zonas". "Esto nos abre una luz de esperanza a que de manera progresiva podamos empezar a ir terminando con esta situación", ha afirmado.

Moreno ha recordado que la evacuación, adoptada el día 5 de este mes, “fue difícil" -"para el alcalde y para mí", ha insistido- y ha subrayado que "esto no es una decisión política", sino una decisión "asentada en los informes de los especialistas". El presidente ha insistido en que los geólogos advierten de que "no todo el municipio tiene la misma incidencia", de modo que hasta que la autorización del retorno de los habitantes dependerña de que se vayan certificcando por parte de los técnicos los distintos niveles de seguridad del terreno.

Todavía hay más de 2.800 desalojados entre Cádiz y Málaga

En su balance de la situación, Moreno ha asegurado que los desalojados suman en estos momentos 2.841, de los cuales 2.535 son de Cádiz y otros 50 de Málaga, con la expectativa de que "a lo largo de mañana siga reduciéndose". Asimismo, ha señalado que se retoma la actividad educativa presencial en centros de Ronda y Zahara para los menores desplazados.

Por su parte, el alcalde ha apelado a la coordinación y al criterio técnico para avanzar hacia la normalidad: "La cooperación institucional, el conocimiento técnico y la ciencia permitirán el ansiado regreso a nuestras casas. Ya queda menos".