Obama aviva el debate extraterrestre: el singular historial de supuestos avistamientos de ovnis en Córdoba

El expresidente estadounidense Barack Obama sorprendió en su reciente aparición en el pódcast de Brian Tyler Cohen al decir que los extraterrestres “son reales”, aunque él asegura que no los ha visto personalmente y que no hay especímenes ocultos en la famosa base militar Área 51. Entre bromas, Obama dijo que una de las primeras preguntas que quiso resolver al asumir la presidencia en 2009 fue: "¿Dónde están los extraterrestres?". Ante la repercusión de sus palabras, el expresidente americano aclaró en Instagram que nunca ha visto "pruebas" de que los "extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia y justificó su declaración como una suposición por la inmensidad del universo.

Pero la fascinación por lo desconocido no es exclusiva de Estados Unidos. Córdoba y su provincia cuentan con su particular historial sobre fenómenos aéreos inexplicables. A lo largo de la historia, han trascendido distintos relatos sobre el avistamiento de luces extrañas en el cielo o la presencia de seres de otro planeta. Relatos que todavía hoy siguen generando curiosidad.

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, en una imagen de archivo. / Christoph Soeder

De Cabra a Cerro Muriano

En 1975, un joven de Cabra (pueblo en la provincia de Córdoba) llamado Francisco Romero aseguró haber presenciado un objeto redondo y transparente descender del cielo, con dos enormes figuras humanoides dentro que, según este testigo, intentaron comunicarse telepáticamente con él. La prensa local de la época cubrió con curiosidad aquel acontecimiento y más de 40 años después el propio Romero seguía sosteniendo el relato ante José Manuel Morales, colaborador de Diario CÓRDOBA por entonces.

Otros supuestos avistamientos notables incluyen los objetos luminosos del tamaño de la Luna observados sobre Cerro Muriano en 1980. Al parecer, dos luces enormes persiguieron durante minutos a un vehículo militar.

Sucesos de los últimos años

En tiempos más recientes, el interés por estos fenómenos sigue vigente. En 2014, decenas de cordobeses reportaron el paso de un ovni sobre el barrio cordobés de Ciudad Jardín, describiendo luces verdes y rojas que se movían a gran velocidad en zig-zag, imposibles de atribuir a un avión normal.

Más recientemente, programas como Cuarto Milenio han recuperado testimonios de Cabra, donde vecinos relatan al ufólogo José Antonio Caravaca la observación de luces intensas y hasta presencia de seres extraterrestres que les generaron miedo y desconcierto. Supuestamente una de estas personas llegó a sentir como "un tironazo". Otro de los interrogados aseguró: "Pensaba que venían en busca mía".

Momentos captados por un usuario de TikTok del paso de una bola de fuego sobre Priego de Córdoba. / @josejavier80an

Aunque no todos los fenómenos tienen explicación extraterrestre, como la bola de fuego de septiembre de 2025 sobre Andalucía, originada por un meteoroide, el interés por el cielo continúa atrayendo miradas y alimentando la búsqueda de relatos sorprendentes. Y sí, también en Córdoba.