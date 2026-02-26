Juana Rivas declara hoy en Italia en el juicio a su exmarido por maltrato a sus dos hijos

Juana Rivas y su hijo mayor están citados a declarar hoy jueves en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña) en el proceso en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos.

La audiencia del juicio contra Arcuri contará con la presencia de ambos en calidad de testigos, según confirmó su equipo legal a EFE, en el marco de este proceso que se celebra en Italia -independiente del que tiene lugar en España- y en el que se investigan acusaciones de maltrato hacia sus hijos.

Las distintas versiones

Por ejemplo, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el italiano les habría dirigido insultos como que "eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares".

La defensa de Rivas aseguró a EFE que con su declaración la granadina tratará de reconstruir los hechos y confirmar el contenido de la denuncia, además de demostrar que el hijo menor, que actualmente reside con Arcuri en Carloforte (Cerdeña), sufrió las violencias, probadas, según defendieron, con certificados médicos y fotografías.

Mientras que Arcuri, tal y como afirmó a la salida de la última audiencia celebrada en octubre, afronta este proceso como "una oportunidad para aclarar todo" y para esclarecer "las falsas acusaciones". "Hasta el momento la justicia siempre me ha dado la razón", defendió a EFE en aquel momento.

El abogado del italiano había solicitado el sobreseimiento del caso para dar por finalizado este proceso, argumentando que las declaraciones de los hijos presentadas por Rivas son "unilaterales" y carecen de fiabilidad, pero el juez consideró que "no concurren las condiciones" para ello y envió a Arcuri a juicio.

El procedimiento, que comenzó a finales de septiembre en la capital de la isla mediterránea, celebró dos audiencias previas en las que se trataron cuestiones procesales, como el nombramiento de un tutor en esta causa para el hijo menor o las próximas fechas fijadas para las declaraciones de testigos presentados por la Fiscalía y la defensa.

Un "kafkiano bucle jurídico"

Este caso es independiente del que se está llevando a cabo en Granada, por el cual Arcuri acusa a su expareja de un delito de sustracción de menores por incumplir la orden dictada por un tribunal italiano hace un año para que el menor de sus dos hijos regresase a casa con él tras unas vacaciones en España.

El pasado 30 de octubre, Rivas fue citada a declarar en un juzgado de Granada en calidad de investigada por estos hechos, después de que en julio entregara por orden judicial a su hijo menor, de 12 años, a su padre, quien tiene la custodia, tras permanecer siete meses en España.

Los abogados de ella, que solicitaron el archivo de esta causa abierta en España, definieron este largo periplo judicial tanto en España como en Italia como un "laberinto" que ha llevado a un "kafkiano bucle jurídico".

Juana Rivas ya fue condenada por un delito de sustracción de menores en 2018 y parcialmente indultada en 2021 por el Gobierno.

Noticias relacionadas

El origen se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19.